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Bergantiños

Huelga general: primeros paros en la comarca, donde las principales movilizaciones se centran en Carballo y Cee

La biblioteca de A Laracha fue escenario por la mañana de una concentración con consignas a favor de la vivienda, enseñanza y sanidad

Diana BergaraCarballo
11/11/2026 11:10
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Concentración este miércoles delante de la biblioteca municipal de A Laracha
D.B.
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La jornada de huelga general -la primera en catorce años- comenzó en la Costa da Morte con las primeras movilizaciones programadas: la llevada a cabo delante de la biblioteca municipal de A Laracha, donde una treintena de personas cantaron consignas a favor de la vivienda, "un derecho gobierne quien gobierne", así como en defensa de la sanidad y la educación.

El acto, de la plataforma Stop Biogás A Laracha, comenzó con piquetes informativos delante del instituto a la hora de entrada y continuó con la concentración delante de la biblioteca "apoyando la enseñanza pública y de calidad". "La crisis de la vivienda no es la única estructura que nos echa del territorio", apunta la entidad, poniendo el foco en "los macroproyectos extractivistas que defienden el capital ante la vida de las personas que ponen el cuerpo en el rural, también".

Las principales movilizaciones de esta jornada están previstas para las 12.00 horas en Carballo y Cee, convocadas por la CIG. 

Por otro lado, en esta jornada se aprecia un menor tráfico del habitual en la carretera comarcal AC-552, que lleva hacia la ciudad de A Coruña, donde trabajan muchos vecinos de la zona. 

Guardia Civil y Policía Local vigilan los accesos a las zonas industriales.

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