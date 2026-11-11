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Bergantiños

La culminación del paseo marítimo de Cabana está cada vez más cerca

El Concello espera iniciar los trabajos de apertura de la traza del último tramo a principios del próximo año

Manuel Froxán RialCabana
11/11/2026 16:05
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Tramo del paseo que ya está operativo | Mar Casal
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Cabana de Bergantiños contará muy pronto con uno de los paseos marítimos más singulares de la Costa da Morte. A principios de año empezará a hacerse realidad el último tramo, que va a permitir prolongar la senda por el estuario del Anllóns hasta enlazar con el puente de Ponteceso. Son alrededor de dos kilómetros y medio, los comprendidos entre el monte de San Sebastián y el citado viaducto de la AC-429. 

La fase de expropiación para hacerse con las alrededor de setenta fincas afectadas por el proyecto de la última fase de la senda marítima están muy avanzada, por lo que el gobierno cabanés espera tener listas en enero de 2027 las actas de ocupación e iniciar ese mismo mes los trabajos de apertura de la traza, que deberían quedar finiquitados a lo largo del primer trimestre del año. 

Hace poco el alcalde, José Muíño, se reunió con responsables de la Tragsa, por cuanto la empresa pública será la encargada de ejecutar las obras y se quiere tener todo perfectamente coordinado para empezar con los movimientos de tierras tan pronto como se complete la disponibilidad de los terrenos. En el proyecto se contempla una intervención blanda similar a la del tramo anterior que discurre entre la playa de O Curro y el monte de San Sebastián, inaugurado hace ahora cuatro años, toda vez que el ámbito afectado está en zona de Red Natura. 

De esta forma, la senda tendrá una anchura que rondará los dos metros y medio y se conformará a base de zahorra y arena, delimitándose con listones de madera y completándose con mobiliario urbano como bancos de piedra y nuevas zonas de mirador. La financiación correrá a cargo de la Consellería de Medio Ambiente con cargo al proyecto del Camiño do Litoral que promueve la Xunta de Galicia por la costa gallega entre Ribadeo (Lugo) y a Guarda (Pontevedra). 

De esta forma, los más de cinco kilómetros de que constará finalmente el paseo cabanés quedarán englobados dentro de ese gran itinerario costero que acabará pasando por 79 municipios gallegos. 

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