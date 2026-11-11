La plataforma por el bus Carballo–HUAC reclama a Arriva una conexión hospitalaria directa para pacientes y familias de Bergantiños

Estación de autobuses de Carballo Cedida

La plataforma ciudadana por el bus Carballo–HUAC mantuvo este miércoles una reunión por videoconferencia con Francisco Javier Vilches, director de Arriva Madrid, y Alberto Dorado, director regional de Arriva en Galicia, para trasladarles nuevamente la necesidad de una conexión de transporte público entre Carballo y la zona hospitalaria de A Coruña.

Durante el encuentro, la plataforma insistió en que esta reivindicación no responde únicamente a las necesidades de los profesionales sanitarios. "Es fundamental que también se tengan en cuenta los pacientes, usuarios, acompañantes y familias de Bergantiños que precisan desplazarse al CHUAC y a los demás centros del área hospitalaria" de A Coruña, apuntan.

La plataforma expuso las dificultades actuales para acceder a los hospitales en transporte público y reclamó un servicio "útil, con frecuencias y horarios adaptados a las consultas, pruebas médicas y tratamientos, que permita llegar y regresar con garantías".

Por su parte, los representantes de Arriva manifestaron que habían estado en contacto con la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta en relación con la petición trasladada por la plataforma y se mostraron abiertos a estudiar las distintas posibilidades para mejorar la conexión, aunque indicaron que cualquier actuación dependerá de las instrucciones y decisiones de la Xunta.

La plataforma recordó que continúa a la espera de una respuesta por parte de la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta y considera necesario avanzar hacia una solución real. "Valoramos la disposición mostrada por Arriva para estudiar alternativas, pero insistimos en que la comarca precisa respuestas y soluciones concretas. El acceso a la sanidad no puede depender de tener coche particular. Pacientes, usuarios y familias de Bergantiños también tienen derecho a un transporte público que les permita llegar al hospital. Bergantiños no puede quedar en tierra", concluyeron.