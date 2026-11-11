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Bergantiños

Malpica apuesta por la transmisión de conocimientos y el futuro de los oficios del mar a través de Enredadeiras 

La iniciativa incluye obradoiros y juegos en red dirigidos a la comunidad educativa 

Diana BergaraCarballo
11/11/2026 18:45
Redeiras
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El Concello de Malpica pone en marcha la primera parte del proyecto Enredadeiras, con el que pretende mejorar la formación y la capacitación de las rederas y también de los jóvenes, promoviendo el intercambio de conocimientos y la transmisión de los saberes tradicionales vinculados a los oficios del mar.

Se trata de una iniciativa de formación, capacitación y puesta en valor del oficio artesanal de las rederas, que cuenta con la activa participación de la asociación O Fieital. La iniciativa está financiada por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA), en el marco de las ayudas a proyectos vinculados al desarrollo local participativo e implementados a través de los Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP).

Esta primera parte del proyecto pretende llegar a los más jóvenes, desarrollando para ello obradoiros y juegos en red dirigidos a la comunidad educativa. Se trata de dar a conocer y poner en valor los oficios del mar, prestando especial atención al de redera, así como a la economía azul y circular y al desarrollo sostenible.

Además, se creará un espacio formativo y de intercambio de experiencias en el que, durante una hora semanal a lo largo de un trimestre, profesionales y especialistas de diferentes ámbitos compartirán conocimientos y dialogarán con las rederas y con las personas vinculadas al sector marítimo-pesquero. 

El Concello explica que estos encuentros permitirán abordar cuestiones fundamentales para comprender los retos actuales del sector, explorar nuevas oportunidades y construir una visión compartida sobre su presente y futuro. Enredadeiras busca así contribuir a la valorización del trabajo de las rederas, favorecer el relevo generacional y acercar a las nuevas generaciones la cultura marinera, promoviendo un  modelo de desarrollo más sostenible, innovador y vinculado al territorio.

https://enredadeiras.com/

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