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Bergantiños

Más de 11.000 personas toman el centro en la primera manifestación de la huelga general en A Coruña

La protesta de la CIG dobló en número a la de CCOO y UGT, que marcharon separadamente

Abel Peña
Abel Peña
11/11/2026 15:19
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La concentración de la CIG en Méndez Núñez reunió a más de 8.000 personas Quintana
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La manifestación de esta mañana en la ciudad de A Coruña durante la jornada de huelga general ha sido un preludio de la que se ha convocado a las seis de la tarde. En total, 11.000 personas (8.000 en la CIG y 3.000 en la de CCOO y UGT) según la Policía Local, se reunieron en el centro de A Coruña para demandar una mejora del nivel de vida y un mayor acceso a la vivienda.

Como siempre, las dos manifestaciones marcharon por separado: la CIG partió de la plaza de Vigo y llegó hasta el Kiosco Alfonso, mientras que CCOO-UGT partieron desde la plaza de A Palloza hasta la Delegación del Gobierno. Normalmente, la CIG suele convocar más de mil el Día del Trabajo, y CCOO-UGT, cerca de 1.300, pero en este caso hubo 'sorpasso' y el sindicato nacionalista demostró su capacidad de convocatoria.

Ambas manifestaciones discurrieron pacíficamente, con la presencia policía del 092 para cortar el tráfico, y los antidisturbios disgustados en segundo plano. Durante la marcha, se entonaron cánticos como "¡Qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa! y "¡Blindaje de las pensiones en la Constitución! y "¡Salarios precarios, alquileres millonarios!"

En las pancartas se leían mensajes llamando a la revolución y contra el "rentismo". Una vez en el lugar del discurso, se escuchó primero la internacional y luego se escuchó un discurso en el que se denunció que se pidieran sacrificios a la clase trabajadora: "Se queren sacrificios, que sacrifiquen as políticas de austeridade".

La manifestación de CCOO y UGT tuvo que esperar más de media hora a que pasara la de la CIG, que debido a su gran tamaño se desplazaba muy lentamente, y por fin pudieron escuchar el discurso en la Delegación del Gobierno, en el que avanzaban los problemas que traería la llegada de la derecha de ganar las elecciones del 29N y animaron a todos a acudir esta tarde a la protesta que saldrá a las seis de la tarde del cruce entre la ronda de Outeiro y la avenida de Finisterre.

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