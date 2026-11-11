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Bergantiños

Más de 350 vecinos de Ponteceso participan en el programa de envejecimiento activo

Esta iniciativa intenta promover un envejecimiento activo y saludable

Diana BergaraPonteceso
11/11/2026 20:15
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La concejalía de Servizos Sociais de Ponteceso destaca la buena acogida del programa ‘Activando a mente’, que cuenta con más de 350 personas inscritas. Según apunta el alcalde, José Manuel Mato, esta iniciativa intenta promover un envejecimiento activo y saludable, favorecer la autonomía personal, estimular las capacidades cognitivas y creativas y, sobre todo, “fomentar las relaciones sociales y la convivencia entre las personas participantes”, apuntó. 

Según la concejala de Servizos Sociais, Marisé Álvarez, la elevada participación, con más de 350 personas y más de 450 inscripciones (personas que hacen más de una actividad), pone de manifiesto el interés de los vecinos por este tipo de actividades y la importancia de seguir impulsando propuestas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y a dinamizar la vida social de las parroquias. 

El programa, totalmente gratuito, oferta diferentes talleres en los locales sociales de diez de las catorce parroquias del municipio, acercando así actividades formativas, culturales y de ocio al vecindario. Entre las propuestas que se realizan destacan los talleres de estimulación de la memoria, uso del móvil, macramé, cestería, manualidades, cuero, cocina, bailes de salón, flores y arreglos de Navidad. 

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