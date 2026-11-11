Ponteceso termina las obras de mejora de la pista de la aldea de O Roncudo

Resultado de los trabajos Cedida

El Ayuntamiento de Ponteceso acaba de terminar las obras de mejora de la pista de la aldea de O Roncudo, en la parroquia de Corme, una actuación destinada a mejorar la seguridad vial y facilitar los desplazamientos del vecindario.

En la aldea de O Roncudo existían accesos sin asfaltar por los que transitaban diariamente los vecinos, una situación que suponía un problema de seguridad y dificultaba la movilidad.

El alcalde, José Manuel Mato, destaca que esta intervención se suma a un conjunto de actuaciones impulsadas por el Concello con el objetivo de facilitar el día a día del vecindario e incrementar la seguridad en las vías de conexión entre las distintas localidades y las zonas urbanas.

“Seguimos avanzando en la mejora de las infraestructuras. Esta actuación es otro ejemplo de la inversión que estamos realizando en las zonas rurales, donde eran necesarias intervenciones para mejorar la movilidad y la seguridad”, aseguró Mato.