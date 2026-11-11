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Bergantiños

Tarabela Creativa lleva su nuevo  espectáculo a la Mostra de Teatro de Malpica

La pieza podrá verse este sábado 14 de noviembre en el auditorio del centro cívico

Diana Bergara
11/11/2026 21:01
Representación del espectáculo 'O meu pai'
Representación del espectáculo 'O meu pai'
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La comedia “O meu pai naceu o mesmo ano que Mick Jagger”, el nuevo montaje teatral de la compañía lucense Tarabela Creativa coproducido por el Concello de Burela, llega este sábado, 14 de noviembre a las Mostra de Teatro de Malpica (20.00 horas). 

La cuenta en escena con los actores Fran Lareu y Xosé Manuel Esperante, así como con la propia Carmen Conde, autora del texto que dirige Avelino González. Se trata de una comedia de ritmo trepidante inspirada en hechos reales. 

Una trama que demuestra que, como señala el padre de la autora, cualquier persona puede convertirse en delincuente llegado el momento. La pieza fue estrenada con éxito el pasado 9 de octubre en Burela, y ahora comienza una gira que la llevará por más de veinte teatros y auditorios gallegos hasta el primer semestre de 2027. La entrada es libre y gratuita. 

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