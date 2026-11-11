Una marea de 30.000 personas toma las calles de A Coruña por el derecho a la vivienda

Inicio de la manifestación del 11 de noviembre en A Coruña Patricia G. Fraga

Miles de personas, con diferentes casuísticas, bajo una misma causa: defender el derecho a una vivienda digna. La manifestación unitaria promovida por el Sindicato de Inquilinas partió a las 18.00 horas del cruce de la ronda de Outeiro con avenida de Finisterre, donde miles de personas de todas las edades se dieron cita. Según la cifra oficial de la Policía Local, más de 30.000 vecinos secundaron la marcha, a la que se fueron uniendo personas durante todo el transcurso de la misma. Y es que cuando la cabeza del recorrido había llegado a la meta, la plaza de Tabacos, el grupo más rezagado todavía no había partido de la salida.

Bajo el lema 'Folga xeral. Mobilización unitaria', un total de 37 organizaciones y plataformas se agruparon para denunciar el encarecimiento de la vivienda, la precariedad laboral y el elevado coste de la vida. "O barrio non se vende, o barrio se defende", fue una de las consignas más repetidas en la tarde de este miércoles. Y es que fue un barrio, el Agra do Orzán, el elegido para dar inicio a la gran manifestación que culminó con la huelga general de este 11-N.

“Decidí sumarme por una cuestión se solidaridad con la gente que no puede pagar un piso. Es un problema que tiene que solucionarse ya”, aseguró Fernando, un manifestante. A su lado, Jennifer, relató su situación: “Cobro 1.200 euros y tengo que compartir piso con tres personas para poder vivir. Mudarte sola es algo impensable a día de hoy”.

Uno de los momentos más aplaudidos se dio frente a la iglesia de San Pedro de Mezonzo, donde se desplegaron dos pancartas desde el viaducto que rezaban 'As casas para quen as habita' y 'Garantir a vivenda, asegurar o futuro'.

El manifiesto, firmado por todas las agrupaciones, no se olvidó de ninguna de las 30.000 personas que secundaron la masiva marcha: "Xuntámonos nas rúas pola vivenda, polos salarios, polas pensións e pola defensa dos servizos públicos. Esta folga é de todas, de cada un de nós".

En el texto, los convocantes, que destacaron el "éxito" de la jornada, reclamaron soluciones ante la crisis habitacional, salarios y pensiones "que permitan vivir con dignidad" y empleo estable. "A cesta da compra non pode costar o que custa e a vivenda non pode levarse mais da metade dos nosos salarios e pensións. Temos dereito a disfrutar da vida coa nosa xente. Esiximos á Xunta e ó Goberno que actúen ante as grandes empresas. Que a suba dos prezos a pague o capital". También pidieron un "parque público de vivenda de verdade, a derogación da Ley Mordaza e que pare a compra especulativa. Unha casa non é un investimento, e o lugar no que vivimos".

"Vémonos nas rúas", fue la despedida que dio paso a que una canción sonase entre aplausos. 'Grândola, Vila Morena', himno de la Revolución de los Claveles de Portugal, puso fin a una marcha en la que 30.000 voces unidas reclamaron una "vida digna".