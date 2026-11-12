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Bergantiños

El restaurante 'As Garzas', en las Xornadas Gastronómicas de Malpica

Ofreció tres propuestas que sorprendieron por su combinación de sabores y productos

Redacción Carballo
12/11/2026 21:00
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Un momento de la demostración
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Malpica se acercó este jueves a la cocina del restaurante 'As Garzas' (Estrella Michelin) dentro de las Xornadas Gastronómicas: Sabores do Noso Pobo. La iniciativa ha permitido conocer de primera mano el trabajo, la técnica y la creatividad que hay detrás de cada plato.

Durante la jornada 'As Garzas' presentó tres propuestas para su degustación, que sorprendieron por su combinación de sabores y productos: puerro confitado y salsa holandesa ahumada; huevo rebozado y panceta ibérica; y vasitos de chocolate, avellana y café.

Desde el Concello destacan que el encuentro ha permitido conocer, descubrir nuevos sabores y, sobre todo, "seguir poniendo en valor la riqueza de nuestra gastronomía y el talento de los profesionales que tenemos en nuestro entorno".

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