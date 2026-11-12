La asociación de turismo Costa da Morte estudia una tasa para los visitantes

Reunión de la CMAT en el Dolmen de Dombate IG

La Costa da Morte Asociación de Turismo (CMAT) reunió este jueves en el Dolmen de Dombate, en Cabana de Bergantiños, a concejales y técnicos de turismo de los concellos de la comarca con el fin de reforzar la comunicación y la colaboración con los equipos municipales.

El encuentro sirvió para abrir la programación de la Semana do Turismo da Costa da Morte, que continuará el fin de semana con una serie de actividades por los distintos concellos y rematará el martes 17 de noviembre con el VI Encontro de Turismo en el parador de turismo Costa da Morte, en Muxía.

En la sesión se compartieron los principales proyectos que se impulsan desde la entidad, como el programa educativo o los estudios sobre la implantación de una tasa turística o los retos del turismo de autocaravanas, entre otras cosas. También se abordó la creación de nuevos materiales de promoción como mapas y guías, tal como demandan las oficinas de turismo municipales.

La jornada remató intercambiando propuestas para la mejora de la gestión turística del territorio. Los asistentes valoraron muy positivamente el encuentro, que quiere avanzar hacia un modelo más abierto y participativo.