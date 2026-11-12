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Bergantiños

La Costa da Morte aspira a alcanzar las 200 nuevas empresas este 2026

El ritmo de creación de entidades mercantiles marcha similar al de 2025 y apunta a continuar con el crecimiento por sexto año consecutivo

Manuel Bermúdez BermúdezCarballo
12/11/2026 12:42
El polígono de Carballo, este martes
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La puesta en marcha de sociedades mercantiles en la Costa da Morte mantiene un ritmo similar al del año pasado y, de mantenerse esta tendencia, la comarca podría alcanzar las 200 nuevas empresas a finales de 2026. Así se desprende de los datos del Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), que contabiliza entre enero y octubre 159 sociedades creadas en la zona,  dos más que en el mismo período de 2025.

El ritmo de constitución de nuevas sociedades mercantiles fue bastante intenso durante el primer cuatrimestre, con marzo como el mejor mes del año (25 entidades, el doble que un año atrás). A partir de mayo los números empezaron a caer, con agosto y septiembre con los peores registros, con tan solo ocho y siete nuevas sociedades, respectivamente. Aun así, los datos globales mantienen la tendencia positiva a la espera de la tradicional subida que se produce a finales de año. El objetivo es poder alcanzar las 200 nuevas sociedades y mantener el crecimiento por sexto año consecutivo.

La actividad en la Costa da Morte representa el cuatro por ciento del total autonómico, según los datos del Borme. Por municipios, Carballo es el motor empresarial de la comarca, con medio centenar de nuevas entidades, el 30% del total de las creadas en estos primeros diez meses de 2026 en el conjunto de la zona. Destaca también la actividad en Santa Comba (con trece), Ponteceso (con doce) y A Laracha (con once).

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