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Bergantiños

Carrefour y Gadis se suman a la Gran Recogida de alimentos

La iniciativa de Fesbal comenzó este viernes y seguirá el fin de semana

Rosa BalsaCarballo
13/11/2026 17:49
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Recogida de alimentos en el Carrefour de Coristanco
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Gadis y Carrefour, al igual que otras grandes cadenas de distribución, se suman un año más a la Gran Recogida de alimentos promovida por la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) y sus 53 bancos asociados. Esta iniciativa se lleva a cabo desde este viernes hasta el domingo con la colaboración de los establecimientos y de voluntarios del Banco de Alimentos.

El objetivo de esta campaña es dar respuesta a las demandas más urgentes de los bancos de alimentos a través de las donaciones de los clientes, que se orientan hacia productos de primera necesidad y de gran consumo habitual.

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Voluntario del Banco de Alimentos en Gadis
Cedida

El Carrefour de Coristanco es uno de los centros que participan en la campaña durante este fin de semana, así como el Gadis del Centro Comercial Bergantiños de Carballo, entre otros.

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