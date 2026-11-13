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Bergantiños

Cerceda acometerá la mejora integral de tres vías rurales con ayuda de Agader

Se trato de las arterias que conducen a Arrieiro, Tasende y Vilarbello

Manuel Froxán Rial
13/11/2026 21:42
Un vial del municipio de Cerceda
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El Concello de Cerceda contrató la mejora integral de tres vías rurales a través de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader). La intervención permitirá renovar el firme de los accesos a Arrieiro, Tasende y Vilarbello, lo que redundará en la mejora de la accesibilidad y de la seguridad.

Los trabajos serán financiados por Agader (salvo el IVA) y consistirán, fundamentalmente, en la limpieza de zanjas, así como distintos tratamientos del firme en función de las necesidades de cada pista. 

Por otra parte, se mejorará también el sistema de drenaje en los tramos que así lo requieran y se renovará la señalización viaria. 

En total, se actuará sobre un tramo de 865 metros en el vial Arrieiro-OAlto; sobre 475 metros en el acceso a Tasende desde la AC-413, y sobre 285 metros en el caso del acceso a Vilarbello. 

El objetivo de las actuaciones es mejorar la seguridad vial, el confort y la accesibilidad para los usuarios de estas pistas.

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