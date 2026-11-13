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Bergantiños

Diana Varela Puñal lleva su 'Sereas e Ulises' al Fórum Metropolitano de A Coruña

La obra será presentada el lunes 15 de noviembre, a las siete de la tarde 

Redacción Carballo
13/11/2026 17:00
La autora Diana Varela Puñal
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La autora natural de Corme (Ponteceso) Diana Varela Puñal, afincada en A Coruña, presentará el próximo lunes 16 de noviembre su obra 'Sereas e Ulises' en el Fórum Metropolitano de la ciudad herculina. Será a las 19.00 horas, con entrada libre para todas las personas interesadas. 

Se trata de una edición facsimilar sobre el mito de la historia de amor entre Parténope y Ulises, pero desde el punto de vista de la sirena, una mujer libre. Supone también una declaración de intenciones, puesto que en estos tiempos invadidos por la tecnología, Varela Puñal publica este libro reproduciendo su propia letra, tal como fueron escritos. 

La autora vuelve así a escribir poesía, después de quince años. La obra fue publicada por la editorial que ella dirige, Medulia

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