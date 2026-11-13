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Bergantiños

Íntegro impulsa actividades de sensibilización y prevención de violencias machistas

La entidad prepara diferentes propuestas alrededor del 25 de Noviembre

Diana Bergara
13/11/2026 17:26
Mujeres de Íntegro en la jornada de convivencia en Zas
Mujeres de Íntegro en la jornada de convivencia en Zas
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Con motivo del 25 de noviembre (25N), Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la asociación Íntegro lleva a cabo durante este mes diferentes acciones de sensibilización y  prevención de las violencias machistas, con especial atención a la realidad de las mujeres con discapacidad. La programación empezó este jueves 12 con una salida a Zas, donde participó un grupo de mujeres usuarias de los servicios de la entidad. La jornada incluyó un desayuno de convivencia, favoreciendo el encuentro y el intercambio de experiencias. 

El 20 de noviembre profesionales de Íntegro asistirán a una jornada formativa organizada por el Centro de Información á Muller (CIM) de Carballo, dirigida a compartir conocimientos y experiencias en el ámbito de la prevención y atención de las violencias contra las mujeres. 

El día 24 se celebrará en la sede de la entidad en Nantón un nuevo encuentro de mujeres "Café e conversa", a las 11.00 horas. Será un espacio de participación y reflexión, donde las usuarias podrán compartir sus experiencias y abordar cuestiones sobre igualdad, derechos y prevención de las violencias machistas. 

Al día siguiente, el miércoles 25, Íntegro participará en los actos conmemorativos organizados por el Concello de Cabana bajo el lema "Contra a violencia de xénero, unindo voces, rompendo silencios", a las 11.00 horas en la Casa do Pendón. 

La actividad continuará el día 26 con una visita al CIM de Zas, donde podrán conocer el funcionamiento de este servicio, los recursos disponibles y las posibilidades de información, atención y acompañamiento que ofrece.  

Coincidiendo con el 25N, la entidad difundirá en sus redes sociales un video para denunciar todas las formas de violencia machista, reivindicando el derecho de las mujeres a ser libres.

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