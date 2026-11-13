La Costa da Morte se va de magosto durante el fin de semana

Magosto en las Torres do Allo de Zas el pasado año Raúl López

La Costa da Morte se va de magosto durante este fin de semana. Aunque el anterior ya hubo varias citas de este tipo en algunos concellos, durante el sábado 14 y domingo 15 de noviembre se repiten en numerosas localidades, y en algunas, acompañadas de la festividad de San Martiño, que se celebró el 11 de noviembre.

En el municipio de Carballo las principales citas serán en el barrio de A Milagrosa y en Cances este sábado. En A Milagrosa la fiesta empezará a las 18.30 horas, en el local social de Arrabaldes. Además de castañas, habrá chorizos a la parrilla con pan y vino, gratuito para todos los asistentes. También habrá animación musical.

Una hora más tarde, a las 19.30 horas, en el local social de Cances comenzará la degustación de castañas, chocolate y bizcocho. También se escenificarán las obras de teatro 'Ollo por ollo... gato por lebre' y 'O ladrón', del grupo de teatro San Salvador de Cances. Seguirá el baile y música en directo con el grupo Élite.

Sin salir de Carballo, en el polideportivo del colegio de Razo celebrarán este sábado un Gran Cocido, a partir de las 13.00 horas, para festejar el San Martiño. Habrá juegos populares, hinchables y música con Martín Carrión.

En las Torres do Allo, en Zas, también habrá magosto este sábado, a partir de las 17.00 horas. Comenzarán con magia a cargo de Samuel Moreno, y a las 18.00 horas, castañas y música con las agrupaciones locales Adro y Churía. También habrá cantina del alumnado de 4º de ESO del instituto de Baio.

A la misma hora, las cinco de la tarde, empieza en la lonja de Muxía el Magosto das Abaladeiras. Primero habrá un obradoiro infantil y seguirá con una Foliada con las Abaladeiras de Muxía y otros grupos de música tradicional de la zona. Después habrá castañas gratuitas y el II Concurso de Empanadas. Los participantes deberán de anotarse en el mismo lugar entre las cinco y las seis de la tarde. Cada persona puede elaborar una única empanada, con relleno libre.

Los vecinos de Serantes, en Laxe, celebran este sábado su tradicional magosto, a partir de las 20.00 horas, animado por la música de Os Farrapos.

Magosto en A Milagrosa el pasado año Raúl López Molina

En el municipio de A Laracha también habrá una cita en la parroquia de Montemaior, a partir de las 20.00 horas. Además de castañas, los asistentes podrán degustar jamón asado con patatas, pan y chocolate con churros. También habrá animación musical y un karaoke para disfrutar de la velada.

En el mismo concello larachés, en el Campo da Feira de Paiosaco, tendrá lugar el San Martiño Fest, con música del dúo La Tendencia y los dj David Bermúdez, Cotelo, Javi Vecino y Unaiii.

El domingo 15 también habrá otra cita en Ponteceso, con un Magosto Deportivo, a las 16.00 horas en el pabellón polideportivo. Habrá juegos tradicionales, castañas, chocolate y rosca.

En Fisterra celebran este fin de semana la fiesta de San Martiño. El sábado 14 habrá misa, sesión vermú y tardeo con O Tren da Unha, Mariachis Sol de Galicia, A Disquetera y dj Gabinho. También habrá servicio de pulpeira.