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Bergantiños

La Inteligencia Artificial en la rutina de los pequeños negocios

Axober organiza una jornada práctica el próximo 27 de noviembre en Cabana de Bergantiños

Diana Bergara
13/11/2026 17:53
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El presidente de Axober, segundo por la derecha, en la cena anual de la entidad
Mar Casal
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La Asociación de Empresarios de Bergantiños (Axober), en colaboración con el Concello de Cabana de Bergantiños y el Centro Tecnológico ITG, organiza para el próximo 27 de noviembre la jornada "IA práctica para a túa rutina e aplicable ao teu negocio”. Será en el Centro de Interpretación y Medioambiental del Esteiro do Anllóns, situado en Sinde, de 10.00 a 11.00 horas. 

El principal objetivo de la jornada es acercar las posibilidades de la Inteligencia Artificial (IA) al tejido empresarial, facilitando su incorporación a los procesos de trabajo diarios. Contará con la participación de David Villar Rodríguez, responsable de proyectos en ITG e gestor del proyecto Oficina Acelera Pyme de este centro tecnológico, que acumula más de cinco años de experiencia acompañando empresas y  profesionales en sus procesos de transformación digital.

La jornada está especialmente dirigida las pequeñas empresas, autónomos y emprendedores. Los interesados deberán de anotarse previamente.

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