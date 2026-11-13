La Inteligencia Artificial en la rutina de los pequeños negocios

El presidente de Axober, segundo por la derecha, en la cena anual de la entidad Mar Casal

La Asociación de Empresarios de Bergantiños (Axober), en colaboración con el Concello de Cabana de Bergantiños y el Centro Tecnológico ITG, organiza para el próximo 27 de noviembre la jornada "IA práctica para a túa rutina e aplicable ao teu negocio”. Será en el Centro de Interpretación y Medioambiental del Esteiro do Anllóns, situado en Sinde, de 10.00 a 11.00 horas.

El principal objetivo de la jornada es acercar las posibilidades de la Inteligencia Artificial (IA) al tejido empresarial, facilitando su incorporación a los procesos de trabajo diarios. Contará con la participación de David Villar Rodríguez, responsable de proyectos en ITG e gestor del proyecto Oficina Acelera Pyme de este centro tecnológico, que acumula más de cinco años de experiencia acompañando empresas y profesionales en sus procesos de transformación digital.

La jornada está especialmente dirigida las pequeñas empresas, autónomos y emprendedores. Los interesados deberán de anotarse previamente.