La pegada de carteles marca el inicio de la campaña electoral en la comarca para el 29N

Pegada de carteles en Carballo para el 29N Mar Casal

La tradicional pegada de carteles ha dado esta medianoche inicio a la campaña electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. En Carballo, BNG, PSOE y PP llevaron a cabo la pegada en la Praza do Concello, un acto que se repitió en toda la Costa da Morte.

A nivel autonómico, el líder del PPdeG, Alfonso Rueda, ha dado el pistoletazo de salida hacia la cita electoral desde Santiago con un llamamiento a "llenar las urnas de futuro", al tiempo que ha pedido el voto para el PP y Alberto Núñez Feijóo, "la única persona capaz de emprender la reconstrucción nacional". "Como bien saben los gallegos y gallegas", ha remarcado, en alusión a quien le antecedió como presidente en la Xunta.

A su vez, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha iniciado este jueves en Vigo la campaña electoral del 29N con un llamamiento a concentrar el voto gallego en su partido frente al "bipartidismo". La líder nacionalista ha apelado a dirigir hacia su partido "todo el voto rebelde e inconformista" frente a la "sordina bipartidista" y a un "diseño centralista" que, a su juicio, convierte a Madrid en "una gran aspiradora de recursos, riqueza e inversiones".

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha elegido la ciudad de Ourense para abrir la campaña a las generales del 29 de noviembre ante la posibilidad de poder conseguir un segundo diputado por la provincia por "2.000 votos". En la pegada de carteles en la ciudad de As Burgas, Besteiro ha apelado a concentrar el voto progresista en el PSOE para frenar al PP y a Vox, ya que alerta de los retrocesos sociales que puede suponer que gobierne la derecha.

Mientras, el cabeza de lista de Vox al Congreso por A Coruña, Manuel Fuentes, ha insistido en su apuesta por obtener escaño por A Coruña, que dice que está en juego con el único que tiene ahora mismo el BNG. Fuentes ha protagonizado la pegada de carteles en los Jardines de Méndez Núñez de A Coruña, donde ha asegurado que no confía en las encuestas publicadas, que las ve como una herramienta "para redirigir la intención de voto" y lo único que vale es el resultado del 29N.