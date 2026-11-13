Las lluvias ayudan a mejorar el caudal de los ríos, pero persiste la alerta por escasez de agua

Río Anllons a su paso por Carballo este viernes Mar Casal

Las lluvias de los últimos días han contribuido a mejorar el caudal de los ríos de la Costa da Morte, pero siguen siendo insuficientes para paliar la situación de sequía que se arrastra desde el verano. Es el caso del río Anllóns, en situación de alerta por escasez de agua desde agosto.

El río bergantiñán lleva este mes de noviembre un caudal medio de 0,228 metros cúbicos por segundo, con un nivel medio de 0,168 metros a su paso por Carballo, según datos de Meteogalicia. Son cifras que mejoran las de los últimos cuatro meses, pero insuficientes para levantar la alerta, sobre todo si se comparan con los datos hidrográficos de noviembre de 2025, con una media de 2,895 m3/segundo y un caudal de 0,404 litros. En cuanto a su paso por Ponteceso, el Anllóns también refleja una recuperación desde el verano, con una media actual de 1,289 m3/s de caudal y 0,666 metros de nivel.

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Noviembre parece haber traído la lluvia, que según las previsiones continuará a lo largo del fin de semana. Hasta el momento, las estaciones meteorológicas de la Costa da Morte han registrado 493 litros de lluvia acumulada por metro cuadrado, superando ya las precipitaciones de todo octubre (406 litros), aunque, por ahora, por detrás de los 674 litros de septiembre y los 990 de agosto. Todo ello tras un mes de julio que ha sido el más seco del año, con solo 68 litros acumulados por metro cuadrado. Además, noviembre dista bastante de los más de 3.800 litros recogidos en el mismo período de 2025.

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Por ahora, la estación de Fontecada, en Santa Comba, es la que ha registrado más precipitaciones, con 109 litros. Le siguen Coto Muíño, en Zas, con 83 litros, y Río Sol (Coristanco), con 71. Malpica, con solo 18 litros es donde menos ha llovido este mes.