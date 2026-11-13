Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Las lluvias ayudan a mejorar el caudal de los ríos, pero persiste la alerta por escasez de agua

Las estaciones meteorológicas de la Costa da Morte registraron en lo que va de mes casi 500 litros de lluvia acumulada por metro cuadrado

Rosa BalsaCarballo
13/11/2026 12:39
Rio anllons (7)
Río Anllons a su paso por Carballo este viernes
Mar Casal
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Las lluvias de los últimos días han contribuido a mejorar el caudal de los ríos de la Costa da Morte, pero siguen siendo insuficientes para paliar la situación de sequía que se arrastra desde el verano. Es el caso del río Anllóns, en situación de alerta por escasez de agua desde agosto.

El río bergantiñán lleva este mes de noviembre un caudal medio de 0,228 metros cúbicos por segundo, con un nivel medio de 0,168 metros a su paso por Carballo, según datos de Meteogalicia. Son cifras que mejoran las de los últimos cuatro meses, pero insuficientes para levantar la alerta, sobre todo si se comparan con los datos hidrográficos de noviembre de 2025, con una media de 2,895 m3/segundo y un caudal de 0,404 litros. En cuanto a su paso por Ponteceso, el Anllóns también refleja una recuperación desde el verano, con una media actual de 1,289 m3/s de caudal y 0,666 metros de nivel.

El río Anllóns, esta semana a su paso por Carballo

Carballo consume más agua pese a la alerta por escasez en el Anllóns

Más información

Noviembre parece haber traído la lluvia, que según las previsiones continuará a lo largo del fin de semana. Hasta el momento, las estaciones meteorológicas de la Costa da Morte han registrado 493 litros de lluvia acumulada por metro cuadrado, superando ya las precipitaciones de todo octubre (406 litros), aunque, por ahora, por detrás de los 674 litros de septiembre y los 990 de agosto. Todo ello tras un mes de julio que ha sido el más seco del año, con solo 68 litros acumulados por metro cuadrado. Además, noviembre dista bastante de los más de 3.800 litros recogidos en el mismo período de 2025.

Lluvia (14)
El uso del paraguas fue obligatorio este jueves en Carballo
Mar Casal

Por ahora, la estación de Fontecada, en Santa Comba, es la que ha registrado más precipitaciones, con 109 litros. Le siguen Coto Muíño, en Zas, con 83 litros, y Río Sol (Coristanco), con 71. Malpica, con solo 18 litros es donde menos ha llovido este mes.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Los niños de Carballo se convertirán en Guardianes del Agua en estas Navidades
Diana Bergara
Magosto en Zas

La Costa da Morte se va de magosto durante el fin de semana
Diana Bergara
6af612e4229ef.r_d.1530-796-3300

Medio siglo de la histórica separación de dos siamesas en A Coruña: "Fue un caso excepcional"
Lucía Crujeiras
Presentación del III Encontro Médico de Bergantiños

Ciencia, inteligencia artificial y memoria, en el Encontro Médico de Bergantiños
Diana Bergara