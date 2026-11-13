Medio siglo de la histórica separación de dos siamesas en A Coruña: "Fue un caso excepcional"

Jesús Caramés, en una imagen de archivo Pedro Puig

El 14 de noviembre de 1976, hace mañana 50 años, A Coruña vivió un hito histórico que no se ha vuelto a repetir desde entonces: la separación de dos siamesas. Marta y Almudena Villar Barbeito, unidas por el hígado, nacieron en un parto extremadamente inusual para la época y todavía más raro hoy en día. Medio siglo después, Jesús Caramés, gerente del Chuac entre 1996 y 2006 y hoy jubilado, rememora una histórica operación en la que participó cuando él todavía era residente: “Fue un caso excepcional pero, al contrario de lo que se pueda pensar, fue una operación sencilla”.

Marta y Almudena nacieron el 28 de abril de 1976 en la Ciudad Sanitaria Juan Canalejo. De padre, Saturnino Villar, natural de Melide, y madre, Lucita Barbeito, de Celas de Peiro, la familia residía en la ciudad y las pequeñas tenían una hermana, María.

La sorpresa llegó con Marta y Almudena, que nacieron unidas siete centímetros por el hígado. El parto fue “traumático” y las pequeñas casi no logran sobrevivir.

Crónica de la operación en la edición de El Ideal Gallego 16 de noviembre de 1976 Archivo

Entonces la frecuencia de estos nacimientos era de uno por cada 80.000 partos –hoy es uno por cada 200.000– y sólo había 15 casos semejantes documentados, de los cuales siete vivían.

Los médicos de la época, liderados por el jefe del servicio Manuel Moreno de Orbe, se enfrentaban a esta operación sin apenas documentación, en un hospital nuevo –se inauguró en 1972– en el que estaban, en palabras de Caramés, “metidos con calzador”, lo que dificultaba la operación. “Neonatología estaba en la primera, los quirófanos en la sexta, Cirugía Infantil en la once, Pediatría en la octava, Obstetricia en la novena... Estábamos incrustrados como se podía”, recuerda. De hecho, el Materno Infantil todavía no existía y su creación fue una de las principales reclamaciones del equipo que intervino a las siamesas coruñesas.Todo era doble

Para la separación se eligió un domingo, el 14 de noviembre de 1976, y a un equipo compuesto por treinta personas, incluido personal médico y no médico –hasta electricistas o mecánicos estaban implicados–. Allí se encontraba Caramés, entonces un residente que hacía tres años que había terminado la carrera y que se presentó como voluntario muy emocionado ante la excepcionalidad del caso.

“Todo era doble”, recuerda este cirujano, que explica que había dos equipos quirúrgicos, uno por niña. Moreno de Orbe lideraba uno y la cirujana Guadalupe Pérez-Lafuente el otro, en el que participó Caramés. También se multiplicaba el material y el equipo de quirófano estaba valorado en diez millones de pesetas –unos 60.000 euros–.Una operación sencilla

La forma en la que las pequeñas estaban unidas fue una ventaja: “Era justamente en la parte abdominal alta y lo único que comprometía era el hígado. Habíamos hecho un estudio previo y sabíamos perfectamente los vasos que comunicaban de una niña a la otra”, explica Caramés, que asegura que realmente “no había ningún riesgo” en la intervención.

La operación comenzó a las diez y media de aquel domingo de 1976 y una hora y 45 minutos más tarde, las pequeñas ya estaban separadas. “Hicimos la sección del hígado, unimos a los vasos pertinentes y ya se acabó. No fue una cirugía muy compleja, había casos mucho peores”, asegura Caramés, que recuerda la expectación del momento, tanto de la prensa como de sus compañeros en todo el país.

“Que traigan tres botellas de champán”, pidió un médico tras finalizar la operación, según recogió El Ideal Gallego en 1976. “Recuerdo que lo tomamos, pero no fue en el hospital”, puntualiza entre risas Caramés.

Más grandes

Las niñas se buscaron inmediatamente tras la separación y las enfermeras las juntaron para que estuvieran tranquilas: “Incluso en la incubadora las pusieron enfrente para que se pudieran ver”.

Los padres, que vivieron este proceso con clara y evidente preocupación, decían que las pequeñas parecían más grandes una vez separadas. De ellas, nunca trascendió una imagen para proteger a las menores, pero Caramés recuerda que fueron unas niñas “muy mimadas” por el hospital y las enfermeras les traían juguetes y otros regalos.

Las dos pequeñas sobrevivieron sin problemas a la operación, pero una de ellas falleció años después por una sepsis meningocócica que nada tenía que ver con la separación.

Desde entonces, no se ha vuelto a registrar ningún caso de siameses en A Coruña, algo que explican los avances en el diagnóstico y los cribados neonatales. Pero esta operación situó al Chuac como uno de los más hospitales más punteros del país ya en sus inicios y logró que años después se hiciese realidad la reivindicación de este equipo de médicos: la creación del Materno.