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Bergantiños

Primeros actos de campaña en la comarca: mítines, visitas, recorrido por las ferias y presentaciones

Diego Calvo y Fabiola García, en el mitin de los populares del domingo en el Fórum carballés

Manuel Bermúdez BermúdezCarballo
13/11/2026 21:32
Pegada de carteles (34)
Un momento de la pegada de carteles este jueves a medianoche
Mar Casal
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La Costa da Morte protagoniza este fin de semana los primeros actos de la campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre. Este sábado, el PSdeG presenta en Carballo a los candidatos y cargos públicos y orgánicos de la Costa da Morte. Será a las 11.00 horas en el Parque do Anllóns, con la presencia de la diputada autonómica Patricia Iglesias; y los candidatos de la comarca: Jorge Domínguez, Inés Ramos y José Manuel Abelenda, primer, segundo y cuarto suplente, respectivamente, en las listas del Congreso por la provincia.

El domingo la campaña se trasladará a un escenario habitual en todas las citas electorales: las ferias; en este caso, la feria de Paiosaco, donde los partidos harán un reparto de propaganda. Por parte del BNG estarán las candidatas al Congreso por la comarca, Tatiana Rellán y Cristina Vázquez, acompañadas por la portavoz municipal, Carolina Castiñeiras, y la diputada en el Parlamento gallego Mercedes Queixas, entre otros cargos.

Pegada de carteles en Carballo para el 29N

La pegada de carteles marca el inicio de la campaña electoral en la comarca para el 29N

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El BNG también celebrará el domingo un acto público en la Casa de Pedra de Camariñas (18.00 horas), centrado en "la importancia de lograr una fuerte representación en el Congreso y el Senado para hacer valer los intereses de Galicia y de la Costa da Morte en Madrid", apunta el partido.

El encuentro será presentado por el portavoz municipal del BNG de Camariñas, Xurxo Rodríguez, y contará con las intervenciones de Ana Pasantes, mariscadora camariñana y número 8 de la candidatura al Congreso por la provincia; Rosana Pérez, diputada autonómica y número 2 de la lista coruñesa; y Oscar Insua, parlamentario del BNG por la Costa da Morte.

El PP ofrece el domingo su primer mitin en la zona, que tendrá como escenario en Fórum Carballo, a partir de las 19.00 horas. Intervendrán Diego Calvo, presidente provincial de los populares; Fabiola García, número 2 en la lista provincial al Congreso, y Rubén Lorenzo, diputado autonómico y portavoz del PP carballés.

Este sábado, la portavoz nacional de Familia de VOX, Ainhoa García, participará en paseos informativos con reparto de folletos en Arteixo y Carballo. El domingo, el portavoz nacional  de Economía, Energía y Desregulación de VOX, José María Figaredo, visitará Cee y Fisterra, donde mantendrá diferentes encuentros con cofradías y otros colectivos vecinales de la zona.

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