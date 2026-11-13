Vilas en Flor reafirma el compromiso verde de Carballo, A Laracha, Vimianzo y Ponteceso

Los cinco municipios reconocidos con 4 Flores de Honra, entre ellos Carballo, que envió al asesor de Medio Ambiente Santi Andrade (derecha) a recoger el premio Tere Pérez

El programa Vilas en Flor celebró este viernes en Salceda de Caselas (Pontevedra) la gala de los premios que lleva a cabo desde 2018 y que reconocen a los ayuntamientos gallegos que apuestan por una nueva forma de cuidar sus espacios verdes, en consonancia con el reglamento europeo de restauración de la naturaleza.

Carballo, A Laracha, Vimianzo y Ponteceso fueron galardonados un año más con las Flores de Honra de este programa, promovido por la Fundación Juana de Vega en colaboración con la Asociación de Viveiristas do Noroeste (Asvinor) y la Asociación Galega de Empresas de Xardinería (Agaexar).

Cuarenta municipios gallegos han recibido este viernes sus Flores de Honra, unos galardones que reconocen su labor ambiental en una escala del 1 al 5, siendo cinco la máxima distinción. Pedro Calaza, director del programa, lo explicaba así: “La Flor de Honra es la expresión visible de una gestión más amplia, que requiere suelos vivos, un uso responsable del agua, arbolado adecuado y bien conservado, biodiversidad, planificación, mantenimiento profesional y participación ciudadana. Además de plantar más, el objetivo es reconocer los valores existentes, conservarlos, conectarlos y mejorarlos, atendiendo a la escala y a las características de cada municipio”.

Carballo ha recibido 4 Flores de Honra, una distinción compartida con los municipios de Allariz, Chantada, Tomiño y Salceda de Caselas. Santi Andrade, asesor de la concejalía de Medio Ambiente de Carballo, fue el encargado de recoger el distintivo, que el concello percibe por tercer año consecutivo en la misma categoría.

El concejal larachés José Ramón Martínez Barbeito, recogió el premio Cedida

Por su parte, Vimianzo y A Laracha han percibido 3 Flores de Honra junto a otros doce concellos: Arteixo, Caldas de Reis, O Carballiño, Culleredo, Lalín, As Pontes de García Rodríguez, O Rosal, Salvaterra de Miño, San Sadurniño, As Somozas, Tui y Vilagarcía de Arousa.

Es el tercer año consecutivo que Vimianzo y A Laracha reciben este distintivo. El edil de Medio Ambiente larachés, José Ramón Martínez Barbeito, acudió a recoger el diploma acreditativo. El Concello larachés destaca entre las acciones que le han valido este reconocimiento los proyectos de humanización de calles y espacios públicos, las actuaciones orientadas a la reducción de emisiones de CO2, la mejora en la gestión de residuos y la renovación de las instalaciones y edificios municipales. También se tienen en cuenta los trabajos de conservación y ampliación de las zonas verdes, parques y jardines, así como otras intervenciones destinadas a mejorar la calidad de los espacios públicos y su integración en el entorno.

2 Flores de Honra han sido para Abegondo, Cambados, Cuntis, Curtis, A Guarda, Leiro, Manzaneda, Marín, Mondariz-Balneario, Mos, Oza-Cesuras, Ponteareas, Sada, Sanxenxo y Sarria.

Y 1 Flor de Honra para Ponteceso, junto a A Estrada, Mondariz, As Neves, A Pobra de Trives y San Xoán de Río. Raquel Fondo y Juan Ramón Vidal, concejales de Cultura y Mobilidade e Seguridade, respectivamente, acudieron a recoger el premio. "Seguimos traballando por un Ponteceso máis verde, sostible e orgulloso da súa riqueza natural e cultural", señalan desde el consistorio. Ponteceso suma ya siete distinciones Vilas en Flor.

Los premiados posan con sus diplomas acreditativos Cedida

La evaluación del jurado de Vilas en Flor abarca el patrimonio vegetal y paisajístico, la sostenibilidad ambiental, las actividades sociales y turísticas, la comunicación y el impacto visual en el conjunto del municipio. Además de los jardines emblemáticos, se tienen en cuenta las entradas al municipio, los espacios públicos, los barrios residenciales o las zonas menos favorecidas, entre otras. El modelo busca reconocer la calidad de la planificación, la gestión y los resultados, teniendo en cuenta la realidad rural y natural de Galicia y los recursos disponibles en cada ayuntamiento.

La gala de este mediodía se ha celebrado en el Auditorio Municipal de Salceda de Caselas. Han presidido el acto Enrique Sáez Ponte, presidente de la Fundación Juana de Vega; María Dolores Castiñeira, alcaldesa de Salceda de Caselas; Enrique Luis de Salvador, director del Instituto de Estudios del Territorio de la Consellería de Medio Ambiente; Víctor Pérez, presidente de la Asociación Gallega de Empresas de Jardinería (Agaexar); y Fernando Otero, vicepresidente de la Asociación de Viveristas del Noroeste (Asvinor).

Durante su discurso de bienvenida, Sáez Ponte destacó la importancia de Vilas en Flor para difundir las buenas prácticas en infraestructura verde en el rural. “El mejor ejemplo de cómo se extiende la infraestructura verde entre los ayuntamientos gallegos está donde hoy nos encontramos, en Salceda de Caselas, en el Baixo Miño. Los ayuntamientos de esta comarca representan casi el 20% del total de las Flores de Honra concedidas desde 2018, una prueba más de que estamos en un territorio dinámico que aceleró su crecimiento desde que la entrada en la UE eliminó obstáculos a las relaciones con la otra orilla. Es una satisfacción comprobar lo bien que lo hacéis”.

En esta edición, el programa ha contado con el apoyo de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, a través del Instituto de Estudios del Territorio, y del Ayuntamiento de Salceda de Caselas.

Durante el encuentro también se ha presentado la nueva web del movimiento, disponible en https://vilasenflorgalicia.org.

Vilas en Flor es una red internacional de municipios comprometidos con la mejora ecológica y paisajística de los espacios públicos por su contribución a fortalecer los vínculos sociales, la identidad, el compromiso con el territorio y la salud de las personas.

En Galicia, el programa se dirige a municipios de menos de 40.000 habitantes. Su labor se reconoce públicamente en una gala anual en la que se conceden entre una y cinco Flores de Honra, siendo cinco la máxima distinción. En Galicia, el movimiento está impulsado por la Fundación Juana de Vega, en colaboración con la Asociación de Viveiristas do Noroeste (Asvinor) y la Asociación Galega de Empresas de Xardinería (Agaexar).