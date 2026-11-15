Vaduz se vistió de Galicia: La gran fiesta que convirtió Liechtenstein en un rincón de la Costa da Morte

Manuel Figueroa con los asistentes a la fiesta

El Principado de Liechtenstein vivió el pasado fin de semana una de esas jornadas que dejan huella y que, durante unas horas, consiguen acortar miles de kilómetros de distancia. Vaduz se convirtió en un auténtico pueblo gallego, con sus mesas repletas de comida, sus conversaciones interminables, sus abrazos, su música y ese ambiente de fiesta y fraternidad tan característico de Galicia.

La cita reunió a cerca de un millar de personas en la Spoerry Halle de Vaduz, en un evento organizado por el Centro Español Apóstol Santiago, una entidad que representa un importante punto de encuentro para la comunidad española residente en el Principado. Una colonia que ronda las 400 personas, de las cuales aproximadamente la mitad son gallegas y, en su mayoría, procedentes de A Costa da Morte.

Músicos y djs de la Costa da Morte llevan la verbena gallega a Liechtenstein Más información

La jornada comenzó alrededor de la mesa, como mandan las buenas costumbres gallegas. Cerca de 400 comensales, llegados desde distintos puntos de Suiza, Austria y del propio Liechtenstein, se dieron cita para compartir una extraordinaria comida de fraternidad. No faltaron los productos de la tierra ni los sabores que evocan los recuerdos de casa: las tradicionales patatas de Coristanco y nada menos que 200 kilos de carne fueron protagonistas de un encuentro gastronómico en el que la buena mesa sirvió de excusa perfecta para compartir historias, recuerdos y amistades.

A medida que avanzaba la tarde, la sala fue recibiendo a más público hasta alcanzar prácticamente su capacidad, rozando los 1.000 asistentes. Comenzaba entonces una gran noche de verbena, con un cartel musical de auténtico sabor gallego. La emblemática orquesta Los Satélites, una de las formaciones más reconocidas de las fiestas populares de Galicia, puso a bailar a los asistentes. Junto a ella, la cantante Fátima Pego, que repite por tercer año consecutivo en esta celebración, volvió a conquistar al público con su voz y su energía. La noche se completó con la sesión del DJ David Expósito, encargado de prolongar la fiesta y mantener el ambiente hasta bien entrada la madrugada.

Manuel Figueroa, 27 años al frente de una casa que mantiene viva Galicia

Detrás de una celebración de estas dimensiones hay meses de preparación, incontables horas de trabajo y, sobre todo, muchas personas que entregan su tiempo y esfuerzo de manera completamente altruista. Al frente de esta labor se encuentra el muxián Manuel Figueroa, presidente del Centro Español Apóstol Santiago desde hace 27 años y residente en el Principado desde hace cerca de 46.

Los Satélites y DJ Expósito

Manuel es uno de esos emigrantes que han hecho de su tierra de acogida su hogar, pero que nunca han dejado de llevar Galicia en el corazón. Después de toda una vida de trabajo, cuando ya podría disfrutar tranquilamente de su merecido retiro, continúa dedicando buena parte de sus energías a mantener viva esta entidad y a ofrecer a sus compatriotas un lugar donde encontrarse, compartir y sentirse cerca de casa.

Su entrega va mucho más allá de las responsabilidades propias de un presidente. Siempre pendiente de que todo salga bien, Manuel se pone al servicio de todos, supervisa cada detalle y no duda en remangarse para atender personalmente a los asistentes, incluso sin desanudar la corbata. Una imagen que refleja perfectamente su manera de entender el compromiso con los demás: estar al frente, pero también estar en primera línea de trabajo.

La celebración de la Fiesta de la Primavera en Cuxhaven tuvo un sabor gallego Más información

A su lado cuenta con un equipo de colaboradores que, con el paso de los años, se han convertido en mucho más que compañeros de asociación: son grandes amigos, personas que comparten una misma ilusión y que hacen posible que cada celebración salga adelante. Un trabajo que cuenta también con el respaldo y el apoyo incondicional de su familia, una pieza fundamental para poder afrontar proyectos de esta envergadura.

Manuel no se olvida de nadie. Sus primeras palabras de agradecimiento son siempre para los suyos, porque sabe que sin ese equipo humano sería imposible sacar adelante una jornada que exige meses de organización, muchas horas de dedicación y un esfuerzo que no entiende de horarios ni de compensaciones económicas.

Es mucho trabajo y siempre hay cosas que mejorar, pero la satisfacción de ver a la gente disfrutar y sentirse como en Galicia por un día compensa todo Manuel Figueroa

También quiso reconocer la colaboración de instituciones y entidades como la Xunta de Galicia y ABANCA, cuyo apoyo resulta fundamental para contribuir a la continuidad de este tipo de iniciativas y mantener la cercanía con la colonia española en el exterior.

Mención especial merece igualmente Nel de Nantón, que lleva muchos años acercando orquestas gallegas hasta el Principado, cuidando cada detalle y trabajando con el cariño y la dedicación necesarios para que la música y las fiestas de Galicia sigan teniendo su espacio en tierras centroeuropeas.

DJ Exposito en un momento de la actuación A. Plaza

Y, por supuesto, el agradecimiento se extiende a todos los asistentes, auténticos protagonistas de una celebración que volvió a demostrar la capacidad de convocatoria y unión de la comunidad gallega.

"Es mucho trabajo y siempre hay cosas que mejorar, pero la satisfacción de ver a la gente disfrutar y sentirse como en Galicia por un día compensa todo", viene a resumir la filosofía de Manuel, que continúa afrontando cada evento con la misma ilusión y entrega.

El relevo generacional, el gran desafío de la emigración gallega

Pero detrás de la alegría de estas grandes celebraciones también existe una preocupación que Manuel Figueroa comparte con muchos otros responsables de asociaciones españolas y gallegas repartidas por Europa: la falta de relevo generacional.

La continuidad de los centros y asociaciones de emigrantes atraviesa momentos complicados. Cada vez son menos los jóvenes que se incorporan a las juntas directivas y asumen las responsabilidades necesarias para mantener estas entidades en funcionamiento. Un problema que también afecta al Centro Español Apóstol Santiago y que preocupa especialmente a su presidente, consciente de que el futuro de estos espacios de convivencia depende de que nuevas generaciones recojan el testigo.

Meigas, conxuros y queimada conquistan el Carnaval de las Culturas de Berlín este año Más información

A pesar de ello, Manuel no pierde la esperanza. Mientras conserve las fuerzas y siga contando con el respaldo de su equipo, continuará trabajando para mantener abierto este espacio de encuentro, convencido de que su existencia es mucho más importante de lo que puede parecer a simple vista.

Porque un centro español en el extranjero no es solamente un local donde organizar comidas o fiestas. Es un lugar donde los emigrantes pueden reencontrarse con sus raíces, donde los recién llegados encuentran una mano amiga, donde se transmiten tradiciones y donde los hijos y nietos de quienes un día dejaron Galicia pueden descubrir y mantener viva la cultura de sus mayores.

Rokiño sigue triunfando entre la comunidad gallega en Suiza Más información

La celebración contó también con la presencia y colaboración de ABANCA, que quiso poner de manifiesto la importancia de participar activamente en los encuentros de la colonia española y mantener una relación de cercanía con las comunidades residentes fuera de España.

Desde la entidad financiera se valoró especialmente la importancia de acompañar este tipo de iniciativas, participar en la vida de los colectivos y mostrar apoyo a unas comunidades que desempeñan un papel fundamental en la conservación de los vínculos culturales y sociales con Galicia.

Cuando las luces se apagaron y llegó el momento de recoger, quedaba mucho más que el recuerdo de una gran verbena. Quedaban los abrazos de quienes hacía tiempo que no se veían, las conversaciones entre paisanos, las fotografías, las canciones compartidas y la satisfacción de haber vivido un día diferente, de esos que permiten regresar por unas horas al lugar del que uno nunca termina de marcharse del todo.