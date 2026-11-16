Aerogeneradores del parque eólico de Corme promovido por EDP Archivo

'Entama' es un proyecto con el que EDP, compañía energética líder en energías renovables, apoya iniciativas emprendedoras capaces de generar actividad económica, empleo y nuevas oportunidades en los territorios en los que está presente. A Costa da Morte es uno de esos territorios por lo que la compañía se dispone a favorecer, con hasta 20.000 euros por proyecto, iniciativas emprendedoras en municipios como Muxía, Dumbría, Ponteceso, Cabana y Negreira.

Desde su puesta en marcha, 'Entama' ha impulsado más de 109 proyectos emprendedores, alcanzando una inversión acumulada superior al millón de euros. El programa busca contribuir a la dinamización de los territorios acompañando proyectos con capacidad para fortalecer el tejido productivo local, aprovechar los recursos del entorno y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

A lo largo de las seis ediciones que se llevan celebradas, 'Entama' ha respaldado iniciativas vinculadas al turismo sostenible, los productos artesanales y agroalimentarios, la economía circular, la digitalización o los servicios de proximidad.

Ahora, por primera vez, este programa de ayudas abre su convocatoria a proyectos promovidos en Muxía, Dumbría, Ponteceso, Cabana y Negreira, todos ellos municipios en los que EDP cuenta con proyectos en operación y/o desarrollo.

Con esta ampliación, EDP quiere identificar iniciativas nacidas en el propio territorio y acompañarlas para que puedan crecer y generar un impacto que permanezca en la zona. El objetivo es que los proyectos energéticos puedan actuar también como motores de desarrollo de su entorno, contribuyendo a la creación de empleo, la fijación de población, la puesta en valor de los recursos locales o la mejora de servicios.

'Entama' ya cuenta con experiencia en Galicia. El programa llegó por primera vez a la comunidad en las ediciones de 2025-2026, de la mano de dos proyectos en la provincia de Lugo. Arándanos del Alba, en Cospeito, centrado en la creación de un obrador para transformar y dar valor añadido a la producción local de arándanos, y Hub Musical - Oiches, en Viveiro, una iniciativa para digitalizar y conectar el ecosistema musical lucense y gallego.

'Entama' es el programa de mayor impacto de EDP en sus comunidades locales, un reconocimiento que se ha visto reforzado con el premio otorgado por el Pacto Mundial de Naciones Unidas por su contribución al ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles, destacando su papel en la construcción de territorios más resilientes, inclusivos y con futuro.