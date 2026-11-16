El GDR Costa da Morte busca acercar los productos locales a los comedores y residencias

Productos frescos de la feria de Paiosaco MN

El Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Costa da Morte participa en una iniciativa de cooperación que pretende facilitar la incorporación de alimentos de proximidad a los comedores colectivos y abrir nuevas oportunidades para los productores del rural. Se trata de ‘Comedores Responsables KM0’, un proyecto desarrollado junto a otros siete grupos gallegos que adquiere especial relevancia tras la publicación de una nueva normativa estatal sobre alimentación saludable y sostenible en determinados centros y servicios.

La iniciativa comenzó en 2025 con el objetivo de conectar a productores, empresas agroalimentarias y entidades que prestan servicios de alimentación colectiva, como residencias de mayores, centros educativos y viviendas comunitarias. A través de encuentros territoriales, formación especializada y asesoramiento, los grupos trabajan para facilitar el abastecimiento local y mejorar la planificación de los menús.

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El GDR Costa da Morte forma parte de esta red, coordinada por el GDR Terras de Compostela y desarrollada en el marco de un convenio de colaboración con la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader). En conjunto, los ocho grupos participantes abarcan 86 municipios gallegos y una población cercana a los 710.000 habitantes.

El proyecto cuenta ya con la participación de más de 60 centros y servicios, así como de más de 110 profesionales y empresas del sector agrario gallego. En el ámbito de la atención a las personas mayores, las actividades formativas han llegado a siete centros de seis municipios, que suman más de 350 plazas residenciales.

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La cooperación busca aprovechar las relaciones que los grupos de desarrollo rural mantienen desde hace años con productores y empresas de sus territorios. El objetivo es conocer las necesidades de abastecimiento de los comedores y facilitar el contacto con proveedores que puedan suministrar productos frescos, de temporada y adaptados a las características de cada centro.

La publicación del Real Decreto 950/2026 introduce nuevos requisitos de calidad nutricional y sostenibilidad para los centros públicos incluidos en su ámbito de aplicación y determinados centros sanitarios y sociosanitarios privados. La normativa, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 6 de noviembre, entrará en vigor el 6 de noviembre de 2027.

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Entre sus principales medidas establece que al menos el 90% de las raciones de fruta y el 30% de las de hortalizas deberán ser frescas y de temporada. También exige que un mínimo del 10% de las raciones de frutas y hortalizas proceda de canales cortos de distribución, favoreciendo una relación más directa entre productores y centros de consumo.

La normativa incorpora además requisitos para la adquisición de alimentos ecológicos. Durante los primeros cuatro años de aplicación deberán representar al menos el 10% del coste de compra de alimentos, porcentaje que posteriormente aumentará hasta el 25%.

A estas obligaciones se suman medidas para reforzar la supervisión nutricional de los menús, mejorar la formación del personal, prevenir la desnutrición y limitar las frituras y los platos precocinados, teniendo en cuenta las características de los distintos centros.

La nueva regulación puede favorecer la incorporación de pequeñas explotaciones y empresas agroalimentarias a los circuitos de suministro de los comedores colectivos. En este contexto, los GDR consideran que su conocimiento del territorio y sus relaciones con el tejido productivo pueden facilitar el cumplimiento de las nuevas exigencias.

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El proyecto ‘Comedores Responsables KM0’ también ha elaborado materiales divulgativos sobre las frutas y hortalizas de temporada de Galicia, destinados a promover su conocimiento y utilización en los menús.