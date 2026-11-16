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Bergantiños

El GDR Costa da Morte busca acercar los productos locales a los comedores y residencias

La entidad participa con otros siete grupos gallegos en ‘Comedores Responsables KM0’, una iniciativa que cobra importancia ante las nuevas exigencias estatales sobre alimentación saludable

A. Pérez Cavolo
16/11/2026 15:03
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El Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Costa da Morte participa en una iniciativa de cooperación que pretende facilitar la incorporación de alimentos de proximidad a los comedores colectivos y abrir nuevas oportunidades para los productores del rural. Se trata de ‘Comedores Responsables KM0’, un proyecto desarrollado junto a otros siete grupos gallegos que adquiere especial relevancia tras la publicación de una nueva normativa estatal sobre alimentación saludable y sostenible en determinados centros y servicios.

La iniciativa comenzó en 2025 con el objetivo de conectar a productores, empresas agroalimentarias y entidades que prestan servicios de alimentación colectiva, como residencias de mayores, centros educativos y viviendas comunitarias. A través de encuentros territoriales, formación especializada y asesoramiento, los grupos trabajan para facilitar el abastecimiento local y mejorar la planificación de los menús.

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El GDR Costa da Morte forma parte de esta red, coordinada por el GDR Terras de Compostela y desarrollada en el marco de un convenio de colaboración con la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader). En conjunto, los ocho grupos participantes abarcan 86 municipios gallegos y una población cercana a los 710.000 habitantes.

El proyecto cuenta ya con la participación de más de 60 centros y servicios, así como de más de 110 profesionales y empresas del sector agrario gallego. En el ámbito de la atención a las personas mayores, las actividades formativas han llegado a siete centros de seis municipios, que suman más de 350 plazas residenciales.

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La cooperación busca aprovechar las relaciones que los grupos de desarrollo rural mantienen desde hace años con productores y empresas de sus territorios. El objetivo es conocer las necesidades de abastecimiento de los comedores y facilitar el contacto con proveedores que puedan suministrar productos frescos, de temporada y adaptados a las características de cada centro.

La publicación del Real Decreto 950/2026 introduce nuevos requisitos de calidad nutricional y sostenibilidad para los centros públicos incluidos en su ámbito de aplicación y determinados centros sanitarios y sociosanitarios privados. La normativa, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 6 de noviembre, entrará en vigor el 6 de noviembre de 2027.

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Entre sus principales medidas establece que al menos el 90% de las raciones de fruta y el 30% de las de hortalizas deberán ser frescas y de temporada. También exige que un mínimo del 10% de las raciones de frutas y hortalizas proceda de canales cortos de distribución, favoreciendo una relación más directa entre productores y centros de consumo.

La normativa incorpora además requisitos para la adquisición de alimentos ecológicos. Durante los primeros cuatro años de aplicación deberán representar al menos el 10% del coste de compra de alimentos, porcentaje que posteriormente aumentará hasta el 25%.

A estas obligaciones se suman medidas para reforzar la supervisión nutricional de los menús, mejorar la formación del personal, prevenir la desnutrición y limitar las frituras y los platos precocinados, teniendo en cuenta las características de los distintos centros.

La nueva regulación puede favorecer la incorporación de pequeñas explotaciones y empresas agroalimentarias a los circuitos de suministro de los comedores colectivos. En este contexto, los GDR consideran que su conocimiento del territorio y sus relaciones con el tejido productivo pueden facilitar el cumplimiento de las nuevas exigencias.

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El proyecto ‘Comedores Responsables KM0’ también ha elaborado materiales divulgativos sobre las frutas y hortalizas de temporada de Galicia, destinados a promover su conocimiento y utilización en los menús.

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