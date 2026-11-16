Concentración del 25N el pasado año en Carballo Archivo

El Concello de Malpica pone en marcha una serie de actividades con motivo del 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género. El lema escogido en esta ocasión es "Malpica non mira cara ao outro lado", y destacan que "ningunha muller debe sentirse soa e a violencia machista non pode ter cabida na nosa sociedade".

El Concello destaca que combatir la violencia machista es una responsabilidad de toda la sociedad. En este sentido, considera fundamental educar en la igualdad desde edades tempranas, aprender a identificar las situaciones de violencia y fomentar el respeto y apoyo a las mujeres que la sufren.

Uno de los ejes principales de la programación son los obradoiros que se están impartiendo en los centros educativos del municipio, en los que participan 105 alumnos del CEIP Joaquín Rodríguez Otero de Buño y del IES Urbano Lugrís de Seaia. Con estas actividades se busca que los jóvenes reflexionen sobre las relaciones, identifiquen comportamientos que no deben normalizarse y comprendan la importancia de construir redes que protejan, acompañen y ayuden.

Los obradoiros que comenzaron este lunes en los centros de Buño y Malpica continuarán el próximo viernes 20 de noviembre. Están impartidos por Candela Martínez.

El martes 24 se llevará a cabo el montaje de los murales en el colegio de Buño y en el IES Urbano Lugrís, elaborados a partir de las reflexiones y de los mensajes del alumnado participante en los obradoiros, dando así visibilidad al trabajo realizado.

El día 25 en los propios centros se expondrán los murales y se leerá un manifiesto contra la violencia machista. Además, a las 12.00 horas en la Fonte de Anselmo Villar Amigo se leerá el manifiesto institucional del 25N. El Concello invita a los vecinos a participar para mostrar su compromiso con la igualdad.

La programación rematará con una representación teatral que invita a reflexionar sobre la violencia machista, sus consecuencias y la importancia de no justificar ni minimizar ningún tipo de agresión. En el auditorio del centro cívico se podrá ver el 1 de diciembre la obra 'Golpes', de aAntena, a las 11.00 horas.