Varios de los asistentes, disfrutando del magosto Cedida

La Asociación de Vecinos de Serantes (Laxe) celebró un exitoso magosto el pasado sábado en su local social, en una jornada marcada por la participación vecinal, el encuentro y la música tradicional.

La celebración reunió a numerosos vecinos y vecinas en un ambiente festivo y de convivencia, al que también se sumaron miembros del gobierno local y el párroco de Serantes, mostrando así el apoyo y la implicación de las distintas personas e instituciones en la vida comunitaria de la parroquia.

La música tuvo gran protagonismo Cedida

La música fue una de las protagonistas de la noche con la actuación de Os Farrapos de Cesullas, que aportaron su repertorio tradicional y contribuyeron a crear un ambiente festivo y participativo. La jornada contó también con una presencia especial: Irma Macías y Luís Pinto, que se unieron a la celebración tras ofrecer su concierto en la iglesia de Santa María de Serantes.

Este magosto se enmarca en el programa Os Seráns en Serantes, una iniciativa cultural que arranca este año con el apoyo de la Diputación y que busca dinamizar la vida cultural de la parroquia, acercar la música y otras expresiones culturales al vecindario y favorecer espacios de encuentro alrededor de la cultura y de las tradiciones locales.

Desde la Asociación de Vecinos de Serantes valoran muy positivamente la participación y la buena acogida de esta convocatoria, que permite seguir fortaleciendo los vínculos entre el vecindario y mantener vivas las tradiciones que forman parte de la identidad de la parroquia.

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