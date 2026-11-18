Actos del 25N el pasado año en Cabana IG

El Concello de Cabana de Bergantiños prepara los actos del 25N, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. El mismo día 25 habrá un acto conmemorativo en la Casa do Pendón (11.00 horas) bajo el lema «Unindo voces, rompendo silencios», con el que se pretende visibilizar esta problemática social y reafirmar su compromiso para la erradicación.

La programación combina reflexión, expresión artística y la participación de la comunidad, y cuenta con la colaboración de personas, colectivos y entidades del ámbito local y comarcal. En la jornada participarán Susana de Lorenzo, la agrupación Son de Cabana, la Escola Municipal de Teatro de Cabana de Bergantiños, Rosalía Fernández Rial, junto con el alumnado del CPI As Revoltas, la asociación Íntegro y la psicóloga clínica Teresa Vilanova Villar.

Así, el Concello pone de manifiesto la importancia de abordar la violencia de género desde todos los ámbitos: cultural, educativo, social y asistencial. En este sentido, el alcalde, José Muíño, destacó que «a loita contra a violencia de xénero é unha responsabilidade colectiva que require sensibilización, prevención e compromiso por parte de toda a cidadanía. Só desde a unión de todas as voces é posible romper os silencios que seguen a rodear esta lacra».