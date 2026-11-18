Camelle, Laxe y Fisterra, próximas paradas de la campaña del BNG
Los nacionalistas mantendrán el sábado un encuentro con el sector del mar en Fisterra
Los partidos políticos continúan con la intensa campaña electoral de cara al 29N. Las próximas citas del BNG serán en Laxe, Camelle (Camariñas) y Fisterra.
La primera parada será este viernes en el Museo de Man de Camelle (Camariñas), a las 17.00 horas, centrado en "la importancia de lograr una fuerte representación en el Congreso y el Senado". El acto será presentado por el portavoz del BNG de Camariñas, Xurxo Rodríguez, y contará con las intervenciones de Ana Pasantes, mariscadora camariñana y número 8 de la candidatura nacionalista al Congreso por la provincia coruñesa; Rosana Pérez, diputada gallega y número 2 al Congreso por la provincia; y Oscar Insua, parlamentario autonómico en representación de la Costa da Morte.
La segunda parada será, el mismo viernes, en Áncora Taberna de Laxe, a partir de las 20.00 horas. Intervendrán Cristina Vázquez, suplente número 6 al Congreso en las listas de la provincia coruñesa y candidata a la alcaldía de Laxe; Oscar Insua; Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación; y Rosana Pérez.
Los nacionalistas seguirán el sábado con la campaña en el hotel Langosteira de Fisterra, a las 16.30 horas, con un encuentro del sector del mar. Participarán Rosana Pérez y Óscar Insua, que explicarán las propuestas de su formación para el sector y escucharán los problemas e inquietudes de los profesionales del mar, incluyendo la preocupación por e proyecto de la octava Reserva da Biosfera entre los cabos Fisterra y Silleiro.