El parlamentario del BNG Óscar Insua

Los partidos políticos continúan con la intensa campaña electoral de cara al 29N. Las próximas citas del BNG serán en Laxe, Camelle (Camariñas) y Fisterra.

La primera parada será este viernes en el Museo de Man de Camelle (Camariñas), a las 17.00 horas, centrado en "la importancia de lograr una fuerte representación en el Congreso y el Senado". El acto será presentado por el portavoz del BNG de Camariñas, Xurxo Rodríguez, y contará con las intervenciones de Ana Pasantes, mariscadora camariñana y número 8 de la candidatura nacionalista al Congreso por la provincia coruñesa; Rosana Pérez, diputada gallega y número 2 al Congreso por la provincia; y Oscar Insua, parlamentario autonómico en representación de la Costa da Morte.

La segunda parada será, el mismo viernes, en Áncora Taberna de Laxe, a partir de las 20.00 horas. Intervendrán Cristina Vázquez, suplente número 6 al Congreso en las listas de la provincia coruñesa y candidata a la alcaldía de Laxe; Oscar Insua; Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación; y Rosana Pérez.

Los nacionalistas seguirán el sábado con la campaña en el hotel Langosteira de Fisterra, a las 16.30 horas, con un encuentro del sector del mar. Participarán Rosana Pérez y Óscar Insua, que explicarán las propuestas de su formación para el sector y escucharán los problemas e inquietudes de los profesionales del mar, incluyendo la preocupación por e proyecto de la octava Reserva da Biosfera entre los cabos Fisterra y Silleiro.