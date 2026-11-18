Avión de Volotea saliendo del aeropuerto de Alvedro Javier Alborés

Las nuevas rutas nacionales de Volotea están a punto de cumplir dos semanas de operativa en Alvedro. Pese a su reciente estreno, los datos iniciales de ocupación de sus vuelos ya demuestran que su acogida ha sido todo un éxito.

Bilbao, Málaga y Valencia aparecen desde el viernes 6 de noviembre en la parrilla de destinos del aeropuerto, a la que el día siguiente se sumó Sevilla, ruta histórica en el aeródromo. No será la última incorporación: Alicante llegará el 2 de diciembre. Tan solo doce días en los que dos de los enlaces han rozado el lleno en sus vuelos operados. Se trata de Málaga y Valencia, dos conexiones que en este tiempo cosechan, según fuentes municipales, una media de ocupación del 99 y 95 por ciento, respectivamente.

Las otras dos rutas, Bilbao y Sevilla, tampoco se quedan atrás. En el caso de la primera, el porcentaje de ocupación media es del 75%, y, en el caso de la segunda, del 85%. Estas conexiones se sumaron al aeropuerto de Alvedro tras la resolución del concurso del Consorcio de Turismo convocado en agosto. El contrato firmado con Volotea tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de prórroga de otra anualidad, y cuenta con un presupuesto superior a los 6,5 millones de euros. Ahora que la hoja de ruta del Consorcio de Turismo ha avanzado en el ámbito nacional, solo queda aumentar conexiones internacionales.

El concejal de Turismo, Gonzalo Castro, anunció en agosto que la segunda fase, centrada en añadir destinos fuera de España a la terminal coruñesa, se ejecutará este otoño, algo a la que la alcaldesa también aludió el pasado 6 de noviembre, sin adelantar qué rutas se licitarán en este nuevo concurso.

Las nuevas conexiones nacionales son, a excepción de Alicante, viejas conocidas en el aeropuerto de A Coruña. Málaga y Valencia, las más demandadas a nivel de venta ahora mismo, se perdieron de la parrilla de destinos a finales de la temporada de invierno pasada, por lo que se han recuperado siete meses después.

Bilbao dejó de operarse el 8 de enero de 2024. Hasta aquel entonces, era precisamente Volotea la aerolínea que operaba esta ruta. Sevilla, por su parte, es una conexión que durante su estancia en Alvedro se ganó el título de ‘histórica’, ya que llegó a ser la cuarta ruta del aeropuerto antes de la pandemia, con Vueling, moviendo a 100.000 usuarios anuales. Además, como sorpresa, Volotea sacó a la venta otra conexión horas después de su reestreno en Alvedro. Sin anunciarse previamente, la aerolínea también unirá los aeropuertos de A Coruña y Madrid. Su sexto destino, además, también será su única ruta diaria desde A Coruña. Con esta apuesta, Volotea ofrecerá más de 2.500 plazas semanales en un vuelo diario por sentido con el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas a partir del próximo viernes 27 de noviembre.

La conexión con Madrid es una apuesta propia de la aerolínea, siguiendo su línea de funcionamiento y sus criterios, ya que no cuenta con el patrocinio municipal que sustenta las otras rutas. Según avanzaron desde la plataforma Alvedro Vuela Más Alto, la llegada de un nuevo competidor en esta ruta “va a suponer más opciones para el usuario” y, de esta forma, “ayudar a abaratar un poco el mercado”. Esta nueva ruta ofertará, en total, unos 43.560 asientos hasta, al menos, el cambio de temporada, en marzo del próximo año.

De lunes a viernes y domingos, el avión desde A Coruña partirá a las 19.10 horas, mientras que el procedente de la capital española lo hará dos horas antes, a las 17.15 horas. Los sábados los horarios se adelantan al mediodía. En este caso, desde Alvedro saldrá un avión a las 14.45 y desde Adolfo Suárez-Barajas, a las 12.50 horas. En cuanto a los precios, oscilan desde los 36 hasta los 128 euros.