Encuentro de los Boquete Cedida

La familia Boquete celebró su sexta 'xuntanza', a la que sumaron cerca de un centenar de personas en el restaurante mesón A Taberna de Santa Margarita de Montemaior, en A Laracha. El encuentro tuvo lugar el pasado domingo.

La familia Boquete, dispersa por Bergantiños, A Coruña y su área metropolitana, escogió un restaurante regentado por un Boquete, José Manuel Boquete, junto a su esposa Elena.