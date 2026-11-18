Bergantiños
La Cámara de Comercio organiza un curso de manipulador de alimentos este viernes en el Viveiro de Empresas de Cerceda
La formación tiene carácter gratuito y se impartirá en horario de 09.30 a 13.30 horas
La Cámara de Comercio da Coruña organiza el curso de manipulador de alimentos que se va a impartir el próximo viernes, día 20 de noviembre, en las instalaciones del Vivero de empresas del polígono do Acebedo de Cerceda. Se trata de una actividad gratuita que va dirigida a personas trabajadoras, autónomos y emprendedores que deseen obtener el carnet de manipulador de alimentos.
La actividad formativa se impartirá en horario de 9.30a a 13.30 horas, tiempo en el que se abordarán cuestiones como la higiene alimentaria, la contaminación de alimentos, las enfermedades de transmisión alimentaria, la conservación y almacenamiento de los alimentos, higiene personal de los manipuladores y normas de limpieza e higiene.