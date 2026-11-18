Viajeros en la estación de tren de A Coruña El Ideal Gallego

La estación de tren de A Coruña afrontó este martes una nueva jornada de huelga en el sector ferroviario. Se trata del tercer paro en apenas una semana, después de que los pasados 10 y 11 de noviembre, todavía con el tráfico en la estación cortado por obras, primero Semaf y después la huelga general impidiesen el transcurso de la jornada con normalidad. Al igual que en aquellas ocasiones, la jornada empezó con retrasos y cancelaciones de última hora. Sobre todo en las línea entre la urbe herculina y Ferrol, cuyos servicios mínimos tan solo habilitaron un tren por sentido a lo largo del día, así como en los antiguamente denominados Regionales hacia Vigo Guixar. De esta forma, la conexión con Madrid es la que se ha visto más afectada, con supresiones en ambos sentidos y demoras importantes.

El Comité General del Grupo Renfe (CGGR), el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT), Sector Federal Ferroviario de la Confederación General del Trabajo (SFF-CGT), el Sindicato Ferroviario Intersindical (SF-I) y Alternativa Ferroviaria (Alferro) han llamado a la protesta ante la falta de negociaciones con el Ministerio de Transportes en materia de seguridad ferroviaria y mantenimiento de las infraestructuras. Unas reivindicaciones que se han intensificado después de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo). Desde el siniestro, que ha provocado al menos 69 muertes, se produjo la dimisión del exministro de Transportes, Óscar Puente, así como la renuncia del entonces presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y el cese del antes presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia. Estos han sido reemplazados en sus funciones, respectivamente, por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo; Joaquim Hortalà i Vallvé e Inmaculada Gutiérrez Carrizo.

La convocatoria de huelga de la jornada de este martes, según fuentes de Semaf, está siendo secundada por el 100% de los maquinistas. Aunque, por el momento, "se están cumpliendo los servicios mínimos". No obstante, "puede ser que por la huelga de otros colectivos algunos trenes finalmente no saliesen". Es el caso de dos Regionales entre A Coruña y Vigo (uno por sentido), así como un AVE entre Vigo y Madrid, que entre la ciudad olívica y Ourense han realizado el trayecto por carretera. Las previsiones establecen que circularán el 65 % de los servicios de Media Distancia y hasta el 72 % de los trenes de Alta Velocidad, unos porcentajes que buscan garantizar parte de la movilidad durante los paros.

Tras un inicio de noviembre en el que circular en tren desde o hacia A Coruña se ha convertido en un auténtico suplicio, muchos de los viajeros recurrentes pensaban que, un corte y dos huelgas después, las afecciones se acabarían. Por lo menos por un tiempo. Y es que durante la jornada de este martes, muchas fueron las personas que desconocían el paro. Al menos para Julián y Silvia Pardo, dos hermanos que viajaban esta mañana a Santiago para ver a un amigo. En su caso, llegaron a la estación antes de las 10.00 horas, aunque su tren no estaba previsto hasta las 10.39: "Llegamos con antelación porque anoche recibimos un mensaje que decía que, pese a que nuestro tren se encontraba dentro de los servicios mínimos, la circulación puede verse afectada", señaló la pequeña de los Pardo. Finalmente no tuvieron siquiera retraso, pero la incertidumbre se mantuvo durante varios minutos.

Lo mismo le sucedió a Luisa Gómez, quien se enteró de la huelga en la propia estación. "Cuando llegué aquí vi que mi tren hacia Madrid tenía retraso y entonces me dijeron que había huelga. Para mí fue una "sorpresa" Hoy no tengo prisa por llegar, pero mañana tengo que trabajar, así que espero que finalmente no se cancele", comentaba Gómez. Aun así, explicó que el tren es la única alternativa que tiene: "No tengo coche y no puedo permitirme un billete de avión, y menos con esta antelación", sentenció.