Varias personas en las inmediaciones del Compañía de María Javier Alborés

La oleada de amenazas de bomba que sacudió esta mañana la ciudad de A Coruña y otros municipios de la provincia siguió un procedimiento muy similar al que países europeos como Italia, Francia, el Reino Unido o Irlanda ya habían sufrido, también por avisos ante posibles detonaciones en centros escolares, los pasados días 11 y 12. En el caso más flagrante, el del país italiano, unos 10.000 centros recibieron falsas amenazas entre ambas jornadas. Si bien en muchos casos hubo que evacuar los colegios, las autoridades del Estado transalpino aseguraron que no se había detectado ningún indicio de peligro real tras estas falsas amenazas.

Desalojados más de una veintena de colegios de la provincia por falsas amenazas de bomba Más información

Por su parte, en Irlanda del Norte más de 300 centros colegios recibieron el día 11 amenazas de bomba, que las autoridades enseguida consideraron falsas, si bien algunas escuelas también tuvieron que ser evacuadas. La oleada afectó asimismo a centenares de centros en Escocia e Irlanda, que no precisaron datos de centros afectados, pero donde algunos interrumpieron las clases por precaución. Francia fue el país menos afectado, con solo tres centros escolares amenazados el día 12.

El denominador común es que en ninguna de las miles de escuelas afectadas se ha encontrado un solo explosivo. Los incidentes también compartieron el hecho de que previamente se había enviado un correo electrónico a la dirección del centro, tras lo cual los directores de los mismos siguieron el protocolo habitual: alertar a emergencias.

Así, hoy, en torno al mediodía, los centros educativos gallegos afectados recibieron un correo electrónico advirtiendo de esta posible amenaza de bomba. En el caso de Italia fue más temprano, en torno a las 10.00 de la mañana.Ciberataques

Estos avisos falsos de bomba se producen en un contexto de creciente preocupación por las amenazas híbridas y los incidentes de seguridad registrados en Europa durante las últimas semanas, como los ciberataques a los frigoríficos de los supermercados de múltiples países.

Hoy mismo, sin ir más lejos, cientos de miles de clientes de cajas de ahorros de Irlanda se vieron afectados por un ciberataque cometido contra la plataforma informática que da soporte técnico a estas entidades, según confirmó la Comisión de Protección de Datos. En reacción a la oleada de amenazas falsas en Italia, el ministro de Exteriores, Antonio Trajani, llegó a asegurar que eran fruto de “una guerra híbrida” cuya autoría ya está investigando el país.