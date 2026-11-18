Vista de la fachada del IES Eduardo Pondal de Ponteceso IG

La Asociación de Nais e Pais (ANPA) del IES Eduardo Pondal de Ponteceso vuelve a denunciar la falta de profesorado en el centro. El próximo lunes 23 de noviembre se concentrará delante del instituto para demandar más personal, y lamenta que después de presentar escritos en la Administración no le hayan dado ninguna respuesta.

Las familias insisten en que no piden nada extraordinario, solo "unha educación digna e segura cos medios e co persoal que necesitan". Su principal preocupación es la falta de profesorado en el día a día, además de especialistas para atender al alumnado con necesidades educativas y personal de apoyo en los talleres. Reiteran que no se puede atender al alumnado correctamente cuando faltan docentes y cuando hay aulas masificadas. "E tampouco se pode falar de inclusión se non hai profesionais suficientes para atender a diversidade do alumnado", añaden.

Las familias reconocen que el profesorado del centro "fai todo o que pode", pero no puede llegar a todo debido a la situación actual. Aclaran que su reclamación no va en contra de los docentes ni del equipo directivo y destacan el esfuerzo que están haciendo a pesar de la escasez de medios.

Los representantes de los padres y madres recuerdan que se trata de un centro muy diverso, con cerca de 400 alumnos con edades desde los 13 hasta los 45 años. Además, destacan que no pueden perder actividades consolidadas por falta de personal como es la biblioteca, los polos creativos, clubes de lectura, clubes de ciencias y otras actividades complementarias.

Las familias subrayan que la biblioteca es un espacio para "ler, aprender e descubrir". "Os Polos Creativos permiten que o alumnado experimente, cree e desenvolva novas habilidades e os clubs de ciencias e de lectura espertan a curiosidade, fomentan o pensamento crítico e axudan a aprender doutra maneira", añaden.

Además, quieren hacer especial hincapié en los talleres donde se realizan las prácticas, con herramientas y maquinaria que necesita una supervisión constante, por lo que un solo profesor no puede atender a todo, sobre todo en los grupos más numerosos, e insisten en que debe de haber personal de apoyo.

"Tamén necesitamos especialistas que poidan atender correctamente a diversidade do alumnado e as necesidades educativas que existen no centro. A inclusión non pode quedar só escrita nos documentos. Ten que contar con profesionais e medios para facerse realidade", subrayan las familias.