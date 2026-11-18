Las lluvias continuarán en los próximos días Mar Casal

Galicia afronta este miércoles otra jornada de lluvia generalizada después de varios días encadenando precipitaciones por la llegada de sucesivos frentes atlánticos, una situación que se prolongará al menos hasta el viernes y que estará acompañada de rachas muy fuertes de viento en el norte y un empeoramiento del estado del mar.

La comunidad lleva varios días bajo la influencia de una circulación de borrascas que está dejando cielos cubiertos y lluvias frecuentes, con acumulaciones importantes en distintos puntos de las provincias atlánticas. Lejos de remitir, la situación continuará durante las próximas jornadas por la llegada de nuevas bandas de precipitación desde el océano.

MeteoGalicia sitúa a Galicia bajo la influencia de una profunda borrasca al oeste de Irlanda, que canalizará sucesivos frentes hacia la comunidad.

Además, el episodio viene acompañado de avisos meteorológicos por viento y temporal marítimo. MeteoGalicia mantiene activada la alerta naranja por fenómenos costeros adversos en distintos tramos del litoral de A Coruña, Lugo y Pontevedra, ante la previsión de mar combinada con olas de entre cinco y seis metros. En la Costa da Morte, las rachas de viento alcanzaron este miércoles los 103,1 kilómetros por hora en Vimianzo.

La continuidad de las lluvias empieza a tener también repercusión en las reservas de agua. Los embalses gallegos han comenzado a registrar subidas después de meses de descensos, una evolución que supone un cambio de tendencia tras varias semanas de preocupación por la escasez de precipitaciones. Cabe recordar que el río Anllóns permanece en alerta por escasez de agua desde el pasado mes de agosto, si bien su situación ha mejorado notablemente con las lluvias, por lo que la próxima reunión de seguimiento de la Xunta podría levantar esta alerta.