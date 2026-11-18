Carteles del Black Friday en una tienda de Carballo Cedida

Un año más se acerca el 'Black Friday', que en esta ocasión será el viernes 27 de noviembre, un día en el que millones de españoles aprovechan para comprar alguna de las ofertas que todas las tiendas físicas y comercios online ofrecen a sus clientes, que en la mayoría de los casos superan a las rebajas de Navidad. Por ello, una gran mayoría de los españoles aprovechan este día para anticipar las compras de regalos navideños. Según una reciente encuesta de Aladina.com, la web número uno de España en regalos experiencias, realizada entre sus usuarios, casi nueve de cada diez españoles (88%) aprovecharán el Black Friday para anticipar sus compras de regalos de Navidad y Reyes.

Según el estudio, la tendencia de comprar cada vez más en esta fecha es clara, ya que un 37% de los españoles gastarán más este año que el pasado, mientras que un 35% que confiesan que gastarán lo mismo y un 28% algo menos. El presupuesto que destinarán al Black Friday es de 285 euros de media, 28 más que el año pasado.

Este año compraremos una media de unos cinco productos: un 34% tienen pensado comprar entre una y tres cosas, mientras que un 13% pretenden comprar diez o más. Parece que los españoles se decantan un año más por el ocio y las experiencias, ya que un 28% es lo que comprarán, seguido de un 24% que lo invertirá en moda y calzado, un 22% que adquirirá electrónica, ordenadores y electrodomésticos, un 19% comprará salud y belleza y tan solo un 7% lo hará en hogar y decoración.

Un 88% de los españoles aprovecharán las ofertas para comprar regalos de Navidad y de Reyes, por su parte, un 39% también comprarán para regalar en cumpleaños, un 23% en aniversarios y un 15% lo harán para el regalo del día del amigo invisible.

Casi uno de cada tres encuestados (30%) reconoce que comprará solo si los objetos que buscan tienen un 20% de descuento o más, mientras que un 27% comprará si tiene un 30%, un 22% si tiene un 40%, un 9% si tiene un 50% y a un 8% les bastará que lo que buscan tenga un 10% de descuento.

Cuatro de cada diez españoles (41%) comprará durante la semana del Black Friday, ya que piensan que las ofertas son las mismas, mientras que un 19% solo comprará el mismo viernes. Un 40% lo hará durante todo el mes de noviembre según empiecen a ver ofertas en los productos que les interesan.

En cuanto a las experiencias más demandadas, parece que los españoles necesitan un poco de relajación y desconexión del día a día y los problemas actuales, ya que un 32% se decantarán por experiencias de spa y relax, mientras que un 24% buscarán una escapada. En el lado contrario, un 13% quieren algo más movidito y buscarán experiencias aéreas como volar en globo, en avioneta, parapente... además, otro 11% quieren actividades de aventura como hacer rafting, puenting o conducir motos de nieve y tan solo un 3% quieren conducir un deportivo. Por último, un 17% prefieren alguna experiencia relacionada con la gastronomía.