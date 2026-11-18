Presentación del certamen de poesía erótica IG

El sábado 21 de noviembre se conocerá el fallo del XXI Certame de Poesía Erótica Illas Sisargas, que fue convocado en el pasado mes de julio. La cita será a las 22.00 horas en el local O Cornecho, y a continuación, habrá unos "petiscos de letras" entre los asistentes.

El certamen está organizado por la Asociación Cultural O Caldeirón, con la colaboración del Concello de Malpica. El ganador recibirá un premio de 1.500 euros, además de su publicación en la colección Illas Sisargas, de la editorial Caldeirón. Numerosas personas han participado en este certamen en sus veinte años de vida, siendo una cita consolidada en la Costa da Morte.