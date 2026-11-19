El SAF es fundamental para los vecinos de la Costa da Morte Archivo

La Diputación de A Coruña destinará más de 2,3 millones de euros a financiar los servicios sociales municipales de la Costa da Morte durante 2027. La partida permitirá sufragar 90.983 horas del servicio de ayuda en el hogar (SAF) y contribuir al mantenimiento de 41 puestos de personal técnico y administrativo en los departamentos municipales de servicios sociales.

Vimianzo será el municipio de la zona que recibirá una mayor aportación, con 266.000 euros para financiar 10.000 horas de ayuda a domicilio y cinco puestos de personal. Le sigue Malpica, con 244.736 euros y 12.796 horas de atención, la cifra más elevada de toda la zona y la segunda de la provincia, únicamente por detrás de Ares. A Laracha contará con 200.000 euros para 7.500 horas de servicio y cuatro empleos.

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También destacan las asignaciones de Cerceda y Zas, con 184.000 euros y 9.000 horas de atención cada uno, así como Coristanco, que dispondrá de 174.448 euros para 6.778 horas y tres puestos de personal. Cabana de tendrá una aportación de 152.000 euros, destinada a financiar 7.000 horas de asistencia y dos empleos.

En el resto de municipios, Camariñas recibirá 118.000 euros; Santa Comba, 114.000; Dumbría, 104.000; Mazaricos, 102.000; Laxe, 91.200; Muxía, 84.800; Ponteceso, 81.744; Cee, 78.120; Fisterra, 71.864, y Corcubión, 55.300 euros.

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La principal novedad del programa para el próximo ejercicio será el incremento de la financiación provincial del SAF de libre concurrencia. La Diputación elevará su aportación de 14 a 16 euros por hora de atención, lo que representa una subida del 14,3 por ciento. Esta medida pretende aliviar el coste que supone para los ayuntamientos mantener un servicio especialmente importante para las personas mayores y quienes necesitan apoyo para continuar viviendo en sus domicilios.

El SAF de libre concurrencia atiende tanto a personas que no tienen reconocida una situación de dependencia como a aquellas que, pese a contar con ese reconocimiento, todavía no han accedido efectivamente al servicio por esa vía. El incremento de la financiación permitirá a los concellos disponer de una mayor contribución provincial para afrontar los gastos de atención.

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Además de las horas de asistencia, el programa contempla ayudas para financiar los salarios y las cotizaciones sociales de los profesionales que integran los equipos municipales. Las aportaciones anuales serán de 18.000 euros por puesto administrativo a jornada completa, 22.000 por puesto técnico del grupo A2 y 26.000 por uno del grupo A1.

En el conjunto de la provincia, la Diputación destinará 9,63 millones de euros a los servicios sociales de los 82 municipios de menos de 20.000 habitantes, un 9% más que este año. La financiación permitirá cubrir cerca de 380.000 horas de atención a domicilio y 177 puestos de personal. Carballo queda fuera de esta convocatoria por superar el límite de población establecido.

Los ayuntamientos podrán presentar sus solicitudes entre el 25 de noviembre y el 18 de diciembre. Las bases toman como referencia los módulos concedidos en 2026, aunque permiten solicitar modificaciones justificadas, cuya aprobación dependerá del crédito disponible.