Marquesina instalada en Pazos, Ponteceso CP

El Concello de Ponteceso continúa con su plan de renovación de marquesinas con una nueva actuación en la parada de Pazos, en la AC-419, que utilizan a diario los vecinos para desplazarse hasta el centro del municipio y su entorno.

El alcalde, José Manuel Mato, agradeció la colaboración de la Xunta de Galicia y la implicación de la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, que "continúa mantendo un destacado compromiso coas demandas municipais que se lle trasladan", tal como indican. La intención del regidor es instalar nuevas marquesinas en el municipio.

Mato recordó que, dentro del mismo plan, hace un año se renovaron un total de cinco marquesinas en Langueirón, Limiñoa, Tallo, Corme-Aldea y Cores, e insiste en su compromiso para mejorar las infraestructuras de transporte público en el concello.