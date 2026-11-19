Tinho, durante el concierto de 'Operación Triunfo' en el Coliseum Patricia G. Fraga

Marineda City se prepara ya para la Navidad y este viernes encenderá su iluminación festiva. Lo hará con una actuación en directo del músico coruñés Martín Yáñez, conocido popularmente como Tinho, que logró el tercer puesto en la última edición del televisivo programa 'Operación Triunfo'.

El artista ofrecerá así el primer adelanto de su nueva etapa musical y lo hará acompañado tanto de su banda como de la Orquesta Gaos, la formación sinfónica coruñesa liderada por Fernando Briones.

El acto tendrá lugar este viernes, a partir de las 19.30 horas, en la plaza Emilia Pardo Bazán de Marineda City, frente al establecimiento de Zara.

Será más de medio centenar los músicos de la Gaos que se subirán al escenario de Marineda City para acompañar a Tinho en la presentación del aperitivo de su primer disco, 'El tren'. El repertorio para esta cita especial incluye temas como 'Beautiful things', el tema que lo lanzó a la fama en el talent show televisivo. También incluirá una versión de uno de los temas más conocidos del musical 'Los miserables', 'Bring him home'.

El músico coruñés volverá a actuar así en un escenario coruñés tras su paso por el programa televisivo. El pasado abril se subió con el resto de sus compañeros al escenario del Coliseum, en el marco del concierto que los integrantes de 'Operación Triunfo' ofrecieron en el multiusos herculino.