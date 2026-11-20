Imagen de la pista de O Briño cedida por el BNG

El BNG de Cabana denuncia que, seis meses después de aprobarse por unanimidad una moción para el arreglo de una carretera situada en el lugar de O Briño, en la parroquia de Borneiro, el gobierno municipal continúa sin ejecutar las actuaciones acordadas.

La vía, que constituye el único acceso practicable a una vivienda habitada, "presenta un firme cada vez más deteriorado, con baches, pérdida de pavimento y vegetación en la calzada", señalan los nacionalistas. A esto se suman los problemas de iluminación, cableado eléctrico e inundaciones durante el invierno, que pueden llegar a impedir el tránsito y dificultar el acceso de los servicios de emergencia.

La portavoz municipal del BNG, Tatiana Rellán, lamenta que "seis meses después de un acuerdo aprobado por todos los grupos, la vecina siga teniendo que acceder a su casa por una carretera cada vez peor. ¿De qué sirve aprobar mociones si después no se cumplen?"

Desde el BNG cuestionan también la explicación recurrente del Gobierno municipal, que atribuye la falta de arreglos al incremento del precio del asfalto.

"¿Qué pasa si esta vecina necesita una ambulancia en un día de fuertes lluvias? ¿Tenemos que esperar a que ocurra una desgracia para actuar?", cuestiona la portavoz.

El BNG exige al Gobierno municipal que cumpla el acuerdo plenario y establezca un calendario de actuaciones.