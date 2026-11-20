Regueira y Xairo Campos, ganador del certamen Cedida

La Biblioteca Provincial de la Diputaciónacogió en la tarde de este viernes la entrega de premios de la XIV edición del concurso de relatos para viajar por los municipios de la provincia, #HoxeEscriboEn2026, en la que el ganador ha sido el carballés Xairo Campos Blanco por su obra 'O inimigo de plástico'.

La entrega de premios puso el broche de oro a una edición marcada por la alta participación y la calidad literaria de las propuestas presentadas, en una convocatoria impulsada conjuntamente por la Biblioteca Provincial y el Servizo de Promoción e Desenvolvemento Turístico de la institución provincial.

El vicepresidente, Xosé Regueira, y la diputada de Cultura, Natividade González, fueron los encargados de entregar los tres principales reconocimientos de esta edición. El ganador ha sido Xairo Campos Blanco (Carballo) por 'O inimigo de plástico', un trabajo que cautivó al jurado por su originalidad al abanderar la causa ecologista con un estilo fluido y una brillante personificación de un cañón llena de notas de humor. Como ganador del certamen, Campos Blanco disfrutará de una estancia de una noche para dos personas, con desayuno y cena incluidos, en un establecimiento tipo cabañas rurales de la provincia de A Coruña.

Los otros dos premios han sido para autores de As Pontes. Así, el segundo premio recayó en Sonia Corral Franco por el relato 'Ocaso industrial', una pieza sensorial y emotiva que refleja la desaparición de un símbolo para la población de As Pontes a través de la personificación de las torres demolidas, combinando la melancolía lírica con un tono casi épico. La ganadora recibirá una estancia de una noche para dos personas, con desayuno incluido, en un establecimiento rural de la provincia.

Xosé María López Fernández (As Pontes) ganó el tercer premio gracias a 'O peite de prata', una narración en primera persona que sumerge al lector en el mundo mágico y en las leyendas tradicionales gallegas diluyendo la línea entre la realidad y la fantasía, y que le valió una comida o cena para dos personas en un establecimiento coruñés.

Además de los tres premios principales, el acto sirvió para reconocer el talento de otros treinta autores y autoras cuyos relatos fueron seleccionados por el jurado entre los mejores de la edición. Esos treinta finalistas recibieron como regalo un lote de productos gastronómicos de la provincia cada una, poniendo en valor tanto la creación literaria como la riqueza agroalimentaria del territorio.

El vicepresidente, Xosé Regueira, destacó el éxito de una iniciativa que logra tender puentes entre la literatura y la promoción del territorio. "O feito de recibir 132 relatos chegados desde 56 concellos distintos —máis da metade da provincia— demostra que a cidadanía sente un profundo orgullo polo seu patrimonio e que a palabra escrita é unha ferramenta extraordinaria para convidar a descubrir os recunchos menos coñecidos da Coruña”, apuntó Regueira.

Por su parte, la diputada de Cultura, Natividade González, puso en valor el “papel dinamizador” de la Biblioteca Provincial y la “boa saúde” de la creación literaria en la provincia. González felicitó a todos los premiados y participantes por la “calidade e sensibilidade das súas historias”.