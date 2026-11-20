La conselleira, durante la visita a la zona, acompañada del regidor, entre otros Cedida

La Xunta acaba de licitar las obras de humanización de la carretera AC-421 a su paso por Agualada, en Coristanco, por un importe de casi 855.000 euros.

La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María M. Allegue, acompañada de la delegada territorial de la Xunta en la provincia, Belén do Campo, y el alcalde coristanqués, Juan Carlos García Pose, visitó en la tarde de este viernes el ámbito de la actuación.

Las empresas interesadas en desarrollar esta intervención tienen de plazo hasta el próximo 16 de diciembre como fecha límite para la presentación de ofertas, según se recoge en la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia.

La inversión total prevista supera los 876.000 euros, incluyendo la reposición de los servicios que se vean afectados y los controles de calidad. Los trabajos, que una vez adjudicados tendrán un plazo de 12 meses, permitirán dar más espacio a los peatones, mejorar la conexión de las viviendas con la localidad y hacer más seguros los desplazamientos diarios.

La intervención abarca aproximadamente los primeros 135 metros de esta carretera autonómica, desde su intersección con la AC-552. Estos incluirán la ampliación de aceras, la reorganización de las zonas de aparcamiento, la renovación de los pavimentos, la mejora de la iluminación pública, la adaptación de los pasos de peatones para facilitar la accesibilidad y la renovación de los servicios, con la separación de las redes de aguas pluviales y residuales.

Asimismo, se construirá una senda peatonal de unos 620 metros por el margen derecho de la carretera, desde el final de la travesía hasta aproximadamente el punto kilométrico 0+755, que incluirá la construcción de una pasarela peatonal de madera sobre el río Calvar.

Esta senda permitirá conectar las viviendas dispersas con el núcleo de Agualada, evitar que los peatones tengan que caminar por la calzada y favorecer los desplazamientos cotidianos sin necesidad de utilizar el coche.