La programación incluye un curso de defensa personal Archivo

El Ayuntamiento de Ponteceso se suma al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N) con un programa de actividades bajo el lema 'Máis igualdade, menos violencia', con el que quiere sensibilizar al vecindario y reforzar el compromiso con la igualdad.

La programación comenzará el 24 de noviembre, a las 18:30 horas, con la obra de teatro para público familiar 'Crisálida', en la Biblioteca Municipal de Ponteceso.

El 25 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día Internacional, se proyectará en la misma biblioteca, durante todo el día, el documental 'Interferencias el/ela', de Maya Marja, protagonizado por la propia ciudadanía de Popnteceso.

Además, la Biblioteca Municipal acogerá durante toda la semana una muestra bibliográfica por la igualdad. El documental volverá a proyectarse el 28 de noviembre, de 10:00 a 14:00 horas, en el Museo de Corme.

Por otra parte, el 11 de diciembre, de 10:00 a 14:00 horas, el CIM móvil estará situado detrás del consistorio.

Y, además, el Concello organizará un curso de defensa personal femenina en el Edificio das Escolas. Para obtener más información, las personas interesadas pueden llamar al teléfono 881 983 223.

El gobierno local invita a toda la ciudadanía a sumarse a los actos de este 25N.