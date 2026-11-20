Fabiola García y Diego Calvo (derecha), durante un pasado mitin en Carballo Raúl López Molina

Los partidos continúan inmersos en la campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre. En el caso del PP, anuncia tres actos para este sábado en la Costa da Morte.

Malpica será la primera parada de la campaña, con la presencia de los candidatos al Congreso Álvaro Pérez y Noelia Freijeiro, junto al secretario general del partido en la provincia, Evaristo Ben. La cita, a las 11.00 horas en el bar Océano, consistirá en un desayuno con los colaboradores del partido en el municipio.

Por la tarde, habrá sendos mítines en Fisterra y Santa Comba, con la presencia en ambos de Fabiola García, candidata al Congreso, y Diego Calvo, presidente provincial del PP. A las 19.00 horas, en el salón de actos del Concello de Fisterra; y a las 21.00, en el Multiusos Terra de Xallas.