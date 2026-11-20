Cartel promocional de la programación Cedido

La Casa de la Cultura de Coristanco acogerá la jornada “Nin unha cadeira máis baleira!”, una iniciativa para recordar, reflexionar y alzar la voz frente a todas las formas de violencia contra las mujeres con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Así, el miércoles 25 de noviembre el arte, el teatro, la memoria y la educación se convertirán en instrumentos de sensibilización y transformación social. "Porque detrás de cada silla vacía hay una historia interrumpida, unos sueños por cumplir, unos abrazos pendientes y una ausencia que nunca debería haber existido", apuntan la programación.

La programación dará comienzo a partir de las 10:00 horas con el espectáculo teatral 'Marcho que teño que marchar'; a través del humor, la obra invita a cuestionar, reflexionar y repensar aquellas conductas que, demasiadas veces, se normalizan como sociedad.

A las 11:00 tendrá lugar la inauguración de la exposición 'Unha habitación propia', una muestra de las composiciones artísticas elaboradas con elementos naturales por las mujeres del taller 'Tecendo recordos, transformando vivencias'. En este espacio la naturaleza, la creatividad y la memoria se entrelazan para hablar de identidad, libertad y del derecho de cada mujer a ser dueña de su propia vida.

A continuación, dará comienzo la presentación de las obras de la campaña 'Nin unha cadeira máis baleira', una serie de creaciones realizadas por el alumnado de los diferentes centros educativos de Coristanco, que recuerdan la importancia de educar desde la infancia en el respeto, en la igualdad y en la libertad.

Para terminar la jornada, alrededor de las 11:30 horas, tendrá lugar la lectura del manifiesto institucional del 25N.

El acto servirá para recordar, visibilizar y reivindicar el compromiso colectivo frente a la violencia machista, así como para expresar el rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres.

Tras el anuncio de la programación, el alcalde de Coristanco, Juan Carlos García Pose, destacó “a importancia de manter presente esta reivindicación durante todo o ano. O 25N é unha data para visibilizar e reivindicar, pero a loita contra a violencia machista non pode limitarse a unha xornada concreta. A prevención, a educación e a implicación colectiva son fundamentais para avanzar cara a unha sociedade libre de violencia”.

Desde el Concello se invita a toda la ciudadanía a acompañar en esta jornada.