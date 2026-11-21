Una de las aulas tras la reforma Cedida

El Concello de Cabana recepcionó recientemente la reforma del edificio y del entorno de la escuela infantil municipal A Casa dos Títeres, una actuación que supuso una inversión de 48.687,28 euros.

Los trabajos consistieron en acondicionar y mejorar las instalaciones, renovando los pavimentos interiores del centro y rehabilitando el aparcamiento y el camino público que conduce hasta el inmueble.

El alcalde, José Muíño, explica que “vimos de recibir esta obra que permite mellorar o servizo ás familias e aos nenos e nenas de Cabana, que aproveitarán unhas mellores instalacións”. Además, la intervención facilita la llegada a una escuela que el regidor considera “fundamental, moi importante” para “incentivar que haxa nenos e nenas medrando en Cabana e que queden a vivir aquí”.

Resultado de la mejora de los accesos Cedida

En el interior, se cambió el suelo de algunas estancias con el fin de evitar deficiencias. El nuevo material ofrece mejores prestaciones, ya que en su elección no solo se tuvo en cuenta la estética, sino también la funcionalidad y la durabilidad. También se sustituyó y se amplió la calefacción, que dio paso a un sistema más eficiente: la escuela dispone ahora de radiadores eléctricos digitales de bajo consumo, que permitirán aumentar el ahorro energético.

Estas actuaciones completan la anterior reforma energética, que supuso reducir el consumo a niveles prácticamente nulos. Se habían instalado captadores fotovoltaicos y se había modernizado la infraestructura eléctrica y térmica. El importe de la obra había superado los 167.000 euros y, junto con los últimos trabajos, hace ascender la inversión total en la Escola Infantil Municipal a 216.000 euros.

Por otra parte, se redujo la pendiente de la rampa de entrada y se instaló una nueva barandilla para ganar en accesibilidad y seguridad. En la zona exterior, el camino y el estacionamiento estrenan firme remodelado, señalización horizontal y un espacio específico para los contenedores de reciclaje.