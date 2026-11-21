Cartel del certamen Cedido

El Concello de Coristanco convoca el concurso infantil de postales de Nadal, que busca fomentar la creatividad, promover el uso de la lengua gallega y mantener vivas las tradiciones navideñas.

En el concurso podrá participar todo el alumnado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de los centros educativos de Coristanco. El alumnado interesado podrá entregar sus trabajos en los respectivos colegios hasta el viernes, 11 de diciembre de 2026, incluido.

Cada alumno participante podrá presentar una única postal, original e inédita, inspirada en la Navidad tradicional gallega. La técnica artística será libre y se recomienda el formato A5.

El concurso cuenta con cinco categorías: Infantil; 1º y 2º de Primaria; 3º y 4º de Primaria; 5º y 6º de Primaria; y ESO.

Las bases completas del concurso están disponibles en la sede electrónica del Concello y se concederán dos premios por categoría, consistentes en libros o material didáctico.

Desde el gobierno local animan a todo el alumnado a participar en esta iniciativa para que "los más pequeños y pequeñas le pongan color, ilusión y magia a nuestras fiestas. Este año queremos descubrir la magia de estas fechas a través de sus miradas, de sus dibujos y de su creatividad".